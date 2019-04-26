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26 Квітень 2019, Київ 15:59
Новини | Політика

Клімкін закликав жителів окупованого Донбасу не отримувати російські паспорти

Клімкін закликав ігнорувати видачу Росією паспортів

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав жителів окупованих територій Донбасу ігнорувати видачу російських паспортів. Про це він заявив на брифінгу з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом.

«Не ведіться на ці російські маніпуляції. У вас забрали сучасність, цими діями Росія у вас забирає майбутнє. Це фундаментальне порушення і міжнародного права, й українського законодавства», – зазначив міністр.

Він додав, що надалі Росія може використовувати цей механізм для видачі паспортів не тільки на окупованих територіях.

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Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, президент Росії Володимир Путін підписав 24 квітня.

Це рішення різко розкритикувала Україна і її західні союзники.

Зокрема, США назвали це рішення Путіна «вкрай провокаційною акцією», яка підриває суверенітет і територіальну цілісність України.

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