Посол США в Раді безпеки ООН: «Дії Росії підривають принципи Мінських угод»

Посол Сполучених Штатів у Раді безпеки ООН Джонатан Коен на засіданні, присвяченому ініціативі Росії видавати російські паспорти жителям Донбасу за спрощеною процедурою, назвав її провокацією.
«Росія інтенсифікує напад на суверенітет і цілісність України таким чином. Донбас – це Україна, пане голово. А люди, які там живуть – українці незалежно від того, якою мовою вони воліють говорити. Така масова видача громадянства громадянам іншої держави порушує принцип суверенітету. Дії Росії підривають принципи, на яких стоять Мінські угоди. Донбас – невід’ємна частина України і український уряд повинен відновити над цією територією», – сказав Коен.
Він нагадав, що і чинний президент України Петро Порошенко, і переможець чергових президентських виборів Володимир Зеленський вважають Мінські угоди єдиним шляхом мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
«Якби Росія дійсно була зацікавлена долею російськомовних громадян України, вони би з боку Росії доклали всіх зусиль, аби налагодити співпрацю з українською стороною, новообраним президентом Зеленським. Однак цього не відбувається. Тому ми готові підтримати зусилля України відновити контроль по всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів», – сказав він.
Коен додав, що санкції, запроваджені ООН проти Росії, лишаться чинними, доки Росія не виведе війська з Криму та Донбасу.
Своєю чергою представник Росії в Раді безпеки Василь Небензя заперечує, що Росія порушує Мінські угоди. Він заявив, що при отриманні російських паспортів українці нібито не повинні відмовлятися від українського громадянства, а російське громадянство їм не нав’язують.
Небензя також навів дані російського Міністерства внутрішніх справ, за яким за п’ять років російської агресії на Донбасі 334 тисячі із 2,3 мільйонів громадян України, які проживають в Росії, звернулися до державних органів із приводу отримання громадянства. Право ж надавати громадянство, стверджує представник Росії, є суверенним правом незалежної держави.
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24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, чим викликав обурення і української влади, і лідерів інших країн.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.
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