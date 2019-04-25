Посол США в Раді безпеки ООН: «Дії Росії підривають принципи Мінських угод»

Посол Сполучених Штатів у Раді безпеки ООН Джонатан Коен на засіданні, присвяченому ініціативі Росії видавати російські паспорти жителям Донбасу за спрощеною процедурою, назвав її провокацією.

«Росія інтенсифікує напад на суверенітет і цілісність України таким чином. Донбас – це Україна, пане голово. А люди, які там живуть – українці незалежно від того, якою мовою вони воліють говорити. Така масова видача громадянства громадянам іншої держави порушує принцип суверенітету. Дії Росії підривають принципи, на яких стоять Мінські угоди. Донбас – невід’ємна частина України і український уряд повинен відновити над цією територією», – сказав Коен.

Він нагадав, що і чинний президент України Петро Порошенко, і переможець чергових президентських виборів Володимир Зеленський вважають Мінські угоди єдиним шляхом мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

«Якби Росія дійсно була зацікавлена долею російськомовних громадян України, вони би з боку Росії доклали всіх зусиль, аби налагодити співпрацю з українською стороною, новообраним президентом Зеленським. Однак цього не відбувається. Тому ми готові підтримати зусилля України відновити контроль по всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів», – сказав він.

Коен додав, що санкції, запроваджені ООН проти Росії, лишаться чинними, доки Росія не виведе війська з Криму та Донбасу.

Своєю чергою представник Росії в Раді безпеки Василь Небензя заперечує, що Росія порушує Мінські угоди. Він заявив, що при отриманні російських паспортів українці нібито не повинні відмовлятися від українського громадянства, а російське громадянство їм не нав’язують.​

Небензя також навів дані російського Міністерства внутрішніх справ, за яким за п’ять років російської агресії на Донбасі 334 тисячі із 2,3 мільйонів громадян України, які проживають в Росії, звернулися до державних органів із приводу отримання громадянства. Право ж надавати громадянство, стверджує представник Росії, є суверенним правом незалежної держави.

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24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, чим викликав обурення і української влади, і лідерів інших країн.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.