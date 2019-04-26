В Радбезі ООН паспортизацію ОРДЛО Росією назвали підривом суверенітету України та глобальною проблемою

Паспортизація Росією мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей підриває суверенітет України. Про це йдеться у спільній заяві восьми країн-членів ЄС, які входять до складу Ради безпеки ООН. Заяву було виголошено у четвер у Нью-Йорку.

«Підписання Президентом Російської Федерації указу, який дозволяє, зокрема, особам, які постійно проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей України, подавати заявки на отримання російського громадянства у спрощеному порядку, підриває суверенітет України», – йдеться у заяві.

Підписання Президентом Росії указу підриває суверенітет України

У заяві відзначаєтьься, що дані райони, як і весь Донбас, є невід'ємною частиною української території.

«Полегшення отримання російського громадянства для українських громадян, що проживають там, суперечить цілям і духу Мінських угод», –йдеться у заяві.

Також відзначається, що час обраний для ухвалення Росією відповідного рішення «свідчить про намір Росії ще більше дестабілізувати Україну і загострити конфлікт».

Ми сподіваємося, що Росія утримуватиметься від будь-яких подібних дій, які ставлять під загрозу реалізацію Мінських угод

«Ми сподіваємося, що Росія утримуватиметься від будь-яких подібних дій, які ставлять під загрозу реалізацію Мінських угод і які перешкоджають повному відновленню контролю українським урядом над тими сферами, які передбачені угодами», – відзначає заява.

Заява закликала Росію припинити фінансову та військову підтримку сепаратистів.

«Ми закликаємо всі сторони повністю виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами, починаючи з всеосяжного, міцного і тривалого припинення вогню і виведення важкої зброї, і конструктивно брати участь у форматі Нормандії і Тристоронньої контактної групи», – також говориться у заяві.

Країни-члени ЄС у складі Радбезу ООН також назвали ситуацію «глобальною проблемою».