Видачею паспортів Росія підтвердила, що окупувала частину Донбасу (огляд преси)

Видача російських паспортів на окупованому Донбасі суперечить Мінським домовленостям, наголошує «Газета по-українськи». Фактично Росія підтвердила, що вона є стороною конфлікту в Україні. До цього не визнавала, що окупувала Донбас. Тепер Київ може вимагати в Москви звільнення українських територій, наголошує експерт газети, голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко. Він вважає, що це ще один сигнал для міжнародного співтовариства, що там відбувається насправді. Видача паспортів є підготовкою до діалогу з новим президентом України. Росія намагається показати, що вестиме переговори з позиції сили. Це спроба зробити Зеленського поступливішим. На цьому наголошується в статті «Путін запустив новий етап окупації».

Володимир Зеленський тепер має підтвердити, що він відрізняється від нинішньої влади, наголошує в «Газеті по-українськи» політичний оглядач Леонід Швець. Старі політики будуть змушені залучати до своїх команд нових людей. Інакше їх очікує крах. Найголовніше завдання для Зеленського – довести собі і країні, що він є керівником України, а не лялькою у кріслі глави держави. Найімовірніше, намагатиметься вибудувати прямий зв’язок із народом. Комік Зеленський звик до всенародної любові. Тепер найскладніше буде сприйняти ненависть, зрадництво, ті жорсткі речі, з яких складається українська політика. Утім, на думку експерта, у найскладнішій ситуації зараз перебуває Юлія Тимошенко. Якщо вона не лідер у країні, то нащо її партія? Її підтримували, сподіваючись, що стане наступною. Серйозні проблеми і в Олега Ляшка. Тому що з’явився справжній актор.

Скандальні рішення судів, зокрема щодо «Приватбанку» і дозволу Московському патріархату не змінювати назву, пов’язані з виборами. Експерти «Газети по-українськи» вважають, що в Україні спостерігається реванш старої системи. Недолюстровані судді намагаються служити новому господарю. Йдуть у контрнаступ. Вплив чинного президента і його людей зменшується. Судді діють на свій розсуд. Головним аргументом в ухваленні рішень стають гроші й особисті зв’язки, наголошує політичний експерт Володимир Фесенко. Це свідчення того, що реальна судова реформа не відбулася. Збереглося ручне керування. Тому Україні потрібна чистка судового корпусу.

Газета «День» розповідає про новий «мовний» закон, ухвалений Верховної Радою, який захищатиме українську і заохоченнями, і штрафами. Видання пише, що закон підкріпить конституційну норму про українську мову як державну реальними механізмами. Стандарти мови регулюватиме спеціальна національна комісія. Буде створена посада Уповноваженого з захисту української мови, який, зокрема, зможе накладати штрафи за порушення профільного законодавства. Закон про захист єдиної державної мови, інституції, що контролюватимуть його виконання, та санкції за порушення здатні зміцнити позиції української мови та створити єдине культурне поле. Це важливі, але не єдині передумови для збереження державності і подальшого розвитку України. Одночасно зі стратегічно важливими кроками в мовній та культурній сфері українцям слід боротися і за важелі впливу на економіку та політику. На цьому газета наголошує в статті «Єдина серед багатьох».