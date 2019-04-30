«Путін не перетролить Зеленського» – російський політтехнолог про їхню першу суперечку

Новообраний президент України Володимир Зеленський (очікується, що інавгурація відбудеться на початку червня) відповів російському президенту Володимиру Путіну на рішення видавати паспорти жителям непідконтрольних Києву територій Луганської та Донецької областей. Після цього Путін ще двічі прокоментував його слова, порадив повернути український паспорт Міхеїлу Саакашвілі і навіть заявив, що у нього з новим президентом України багато спільного.

Про першу суперечку між Путіним і Зеленським ми поговорили з російським політтехнологом Глібом Павловським.

– Я читав у Facebook, що ви самі писали промову для Зеленського або, принаймні, могли б таке написати.

– Для Зеленського? (Сміється)

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– Так, написати таке речення.

Путін дійсно переходить на тролінг. На цьому шляху він не перетролить Зеленського, це небезпечно для Путіна

– Звичайно, я міг би таке написати. Це ж нескладний текст. Це хороший політичний текст, мені він сподобався... Він не жартівливий насправді. У ньому є іронія, але немає стьобу і немає тролінгу. Це важливо. Адже Путін дійсно переходить на тролінг. На цьому шляху він не перетролить Зеленського, це небезпечно для Путіна, а не для Зеленського. І ось це шоу, яке збираються показати, я думаю, це теж помилковий варіант. Помилковий для Кремля. Тому що вони, по-перше, псують з ним стосунки, але одночасно надають йому можливість виглядати людиною, як всі.

– Я правильно розумію, що у Зеленського є те, чого немає у Путіна?

– Так, те, що у Путіна було в порівнянні колись з Єльциним, тепер все на стороні Зеленського, всі переваги на його боці.

– А що ж тоді вони зараз зроблять своєю спробою показати його як шоумена?

– Звичайно. І, напевно, в Кремлі забувають, що путінська більшість – це насправді аудиторія Comedy Club і подібних передач.

– Зметикують вони, що треба щось змінювати?

– Зметикують. Зрештою, я думаю, Зеленський зараз у становищі, коли йому теж треба заповнювати паузу. Мало того, що президент не так багато може в Україні, але він ще і не президент. А вже почалася боротьба за його виборців з боку інших партій. Порошенко, наприклад, пре як танк, він вже вибрав собі тему: я буду президентом, я повернуся. Це сильна тема, між іншим, якщо її постійно вести. Тому Зеленському щось треба робити. І він робить те, що може. Він тримає аудиторію, розігріває її.

– Коли Путін говорить, що «ми видамо всім українцям російські паспорти», на мій погляд, він просто намагається таким чином позбавляти Україну суб'єктності. Чи може Зеленський своєю відповіддю перебити його порядок?

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– Ви знаєте, поки цей зустрічний тролінг буде йти, і він буде, я думаю, наростати. Він не перебив порядок. Просто Путін абсолютно не має на увазі, що за паспортами слідує якась програма переселення людей сюди.

– Це зрозуміло, він пояснив.

– Це папірець.

– Це виключно розширення території, нічого більше.

– Насправді він дуже мало що дає, але люди його будуть брати, тут немає ніякого сумніву. Люди завжди беруть другий паспорт.

Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, президент Росії Володимир Путін підписав 24 квітня. Це рішення різко розкритикувала Україна і її західні союзники.

27 квітня Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям.

У відповідь Зеленський порадив російській владі не витрачати даремно час, «намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ», і не розраховувати, що «багато українців захочуть стати «новою нафтою», на яку влада Росії намагається перетворити власний народ».

Інтерв'ю повністю – на сайті спецпроекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время»