«Все ретельно фіксуємо»: Кремль відповів на заяву Зеленського про російські паспорти в ОРДЛО

Кремль уважно стежить за заявами новообраного президента України Володимира Зеленського, який розкритикував рішення Росії спростити порядок видачі паспортів жителям непідконтрольних уряду України територій Донбасу, повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Так, дійсно, іде обмін заявами, ми все ретельно фіксуємо, беремо до уваги», – сказав Пєсков.

Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, президент Росії Володимир Путін підписав 24 квітня. Це рішення різко розкритикувала Україна і її західні союзники.

27 квітня Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям.

У відповідь Зеленський порадив російській владі не витрачати даремно час, «намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ», і не розраховувати, що «багато українців захочуть стати «новою нафтою», на яку влада Росії намагається перетворити власний народ».