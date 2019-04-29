Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 Квітень 2019, Київ 14:08
Новини | Політика

«Все ретельно фіксуємо»: Кремль відповів на заяву Зеленського про російські паспорти в ОРДЛО

27 квітня Зеленський порадив російській владі не витрачати даремно час, «намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ»

Дивитись коментарі

Кремль уважно стежить за заявами новообраного президента України Володимира Зеленського, який розкритикував рішення Росії спростити порядок видачі паспортів жителям непідконтрольних уряду України територій Донбасу, повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Так, дійсно, іде обмін заявами, ми все ретельно фіксуємо, беремо до уваги», – сказав Пєсков.

Володимир Зеленський 19 квітня під час дебатів на стадіоні «Олімпійський»
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Зеленський і Донбас. Чого чекають від нового президента в ОРДЛО?

Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, президент Росії Володимир Путін підписав 24 квітня. Це рішення різко розкритикувала Україна і її західні союзники.

27 квітня Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям.

У відповідь Зеленський порадив російській владі не витрачати даремно час, «намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ», і не розраховувати, що «багато українців захочуть стати «новою нафтою», на яку влада Росії намагається перетворити власний народ».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG