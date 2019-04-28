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28 Квітень 2019, Київ 22:47
Донбас.Реалії

Зеленський і Донбас. Чого чекають від нового президента в ОРДЛО?

Володимир Зеленський 19 квітня під час дебатів на стадіоні «Олімпійський»

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Україна oбрала нового президента. Що зміниться для окупованого Донбасу після обрання Володимира Зеленського? Які скандальні заяви він уже встиг зробити? Як на них відреагували жителі Донецька і Луганська? І що про нього кажуть на підконтрольних бойовикам телеканалах? Про це дізнавалися журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

На підконтрольних бойовикам незаконних угруповань «ЛНР» і «ДНР» телеканалах вибори президента України – топ тема. У першому турі перегонів за крісло очільника держави там поливали брудом всіх кандидатів. У другому ж – лише двох фіналістів: Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Пройшлися й по дебатам на НСК «Олімпійський».

«Скільки мотузочці не витися, а зав'ється вона для Порошенка все одно в зашморг»;
«Українські вибори доводять до смерті»;
«Навіть з вищою освітою українські кандидати не можуть знайти порозуміння»;
«Обидва українські клоуни вже давно маріонетки вашингтонського вертепу», – типові заяви в підконтрольних бойовикам медіа у передвиборчий період.

Але не лише на екранах місцевого телебачення, але й на вулицях окупованого Донецька, вибори – один із головних приводів для розмов. Кореспонденти «Донбас.Реалії» запитали у перехожих на вулицях Донецька – що вони думають про переможця президентських перегонів Володимира Зеленського.

«Поки не побачимо, які результати будуть з новою верхівкою або, як це правильно сказати, з новою командою, нічого сказати не можу», – каже місцевий житель.

Житель окупованого Донецька
Житель окупованого Донецька

Звичайно, добре, що таким демократичним шляхом. Без, як то кажуть, фальсифікацій. Що очікували», – додає ще один донеччанин.

«Подивимося. Сподіваюся поки на Зеленського, а там як Бог дасть», – покладається на вищі сили житель Донецька.

Незважаючи на окупацію, не байдужі до виборів українського президента й луганчани.

«Ну, як, по телевізору дивилася. Зеленський, сподіваємося, може, зміни якісь будуть», – каже луганчанка.

Під час дебатів з Петром Порошенком на НСК «Олімпійський» Володимир Зеленський, читуючи запитання чинному презииденту. назвав проросійських бойовиків на Донбасі «повстанцями».

«Чи є це правда, я не стверджую, чи є це правда, що цукерки Рошен є у пайках повстанців «ЛНР» та «ДНР»?, – запитав Зеленський.

«Повстанцями? Може, він якось більш лояльно буде до нас ставитися у зв'язку з цим?», – цікавиться жителька Луганська.

«До цього він називав їх по-іншому. Зараз він назвав їх так, щоб отримати якийсь відсоток виборців», – припускає донеччанин.

«Повстанці» і «бунтарі» Зеленського

У день виборів 21 квітня журналіст Радіо Свобода запитав у Володимира Зеленського, чому він назвав бойовиків «повстанцями».

«Це було написано, це мається на увазі «бунтарі», хлопці-дівчата. Мається на увазі «бунтарі». Це так було написано на сайті у президента», – відповів Зеленський.

Пізніше речник його штабу Дмитро Разумков запропонував законодавчо врегулювати назву бойовиків на Донбасі і заявив, що вони «не займаються цензуруванням ні журналістів, ні наших співгромадян і того, як вони пишуть питання до кандидатів у президенти. Як було написано («повстанці ДНР і ЛНР»)».

Дмитро Разумков, політтехнолог, директор Української політконсалтінговой групи, представник кандидата в президенти України Володимира Зеленського
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Зеленський «вистрілив собі в ногу», двічі
Олег Саакян

«Зеленський «вистрілив собі в ногу», до того ж, двічі. Це те, що йому будуть нагадувати під час всієї його президентської каденції і це те, від чого відмитися повністю не вдасться. Як мінімум, він не замислювався над тим, яка назва правильніша і у нього немає сформованої позиції», – вважає політолог Олег Саакян.

Олег Саакян, політолог
Олег Саакян, політолог

Є й інші заяви Зеленського про долю Донбасу.

Ми будемо робити дуже потужну інформаційну війну з приводу того, щоб закінчити вогонь на Донбасі. У нас є план дій», – заявив Зеленський у своєму штабі після оголошення екзит-полів, відповідаючи на питання журналістів.

Але якогось конкретного плану дій щодо припинення вогню, зміни формату Мінських домовленостей та інформаційної протидії у Зеленського не оголошували.

Володимир Зеленський
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Можливі зрушення в переговорах про обмін полоненими або політв'язнями. Але не думаю, що будуть якісь кардинальні зміни
Костянтин Скоркін

«При Зеленському можлива якась мінімальна розрядка у вигляді певного «прянику». Тут батоги вже пред'явили, вже пред'являють якийсь пряник. Можливі зрушення в переговорах про обмін полоненими або політв'язнями. Але так в принципі мені не здається, що якісь кардинальні зміни відбудуться», – припускає журналіст «Московського центру Карнегі» Костянтин Скоркін.

Чого чекають від нового президента на окупованому Донбасі?

Чого чекають від нового президента після п'яти років окупації й війни на Донбасі? У Донецьку впевнені – годі чекати кращого.

«Для нас, принаймні, нічого хорошого не буде. Вони всі багато говорять, а робити не роблять», – заявляє житель Донецька.

Інформаційно-вказівний знак на Донбасі
Інформаційно-вказівний знак на Донбасі

Чекати лише поганого від українських виборів і України взагалі – щоденно вчать з екранів окупаційного «ЛДНРівського» телебачення, де роками працюють за російськими «темниками», припускають оглядачі.

«Для того, щоб змінилася риторика на цих «дірівскіх» каналах – потрібно, щоб їм прийшла депеша з Москви. Де їм сказали би «цього – любити». Доти, поки цей сигнал не надходить, то все йде по накатаній: «гав, гав, гав». До того ж, якщо лисого можна лаяти за те, що він лисий, то волохатого можна лаяти за те, що він волохатий...», – зауважує політконсультант та медіаексперт Олексій Ковжун.

Олексій Ковжун, медіаексперт, політтехнолог
Олексій Ковжун, медіаексперт, політтехнолог

А поки на телеканалах бойовиків настрої не змінюються, у США спецпредставник Держдепу Курт Волкер заявив, що Україна і Росія повинні вести прямі переговори.

«Я вважаю, що його (Володимира Зеленського – ред.) бажання поговорити з Путіним – це хороша, а не погана річ», – зауважив Волкер.

Політолог Олег Саакян упевнений: таким переговорам – бути.

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«Прямі переговори з Путіним дійсно відбудуться. Швидше за все, ця зустріч відбудеться на якомусь нейтральному майданчику і, можливо, навіть у нормандському форматі. Оскільки Росія останні роки фактично саботує будь-які зустрічі на рівні перших осіб, постійно посилаючи «балакучі голови» і «спецпредставників», – каже політолог Олег Саакян.

Жителі окупованих територій Донбасу чекають від нового президента припинення вогню і налагодження діалогу. Про це вони розповіли кореспондентам «Донбас.Реалії» під час опитування на вулицях Донецька і Луганська.

Окупований російськими гібридними силами Луганськ
Окупований російськими гібридними силами Луганськ

«Зупинити стрілянину для початку. Просто зупинити стрілянину. Усе», – заявляє донеччанин.

«Людей почути в першу чергу», – каже житель Донецька.

«Зібрати для переговорів країни, які беруть участь в Мінських домовленостях, обговорити чому вони не йдуть і якось піти назустріч. Щоб усі сторони пішли назустріч. Інакше, якщо так триватиме – ми не дійдемо згоди», – додає ще один мешканець Донецька.

Жителька окупованого Луганська
Жителька окупованого Луганська

«Закінчити війну. Мирним шляхом, я маю на увазі», – каже журналістам мешканка Луганська.

«Закінчити в першу чергу війну. Війна дуже набридла. У нас батьки теж там, з того боку. Я їх вже п'ять років не бачу. Тут живу, вони там живуть», – розповідає луганчанка.

Куди саме здійснить свій перший офіційний візит Володимир Зеленський у статусі президента? Від цього залежить яку позицію на міжнародному рівні займе Україна і якою буде подальша доля окупованого Донбасу.

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