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27 Квітень 2019, Київ 14:52
Новини | Політика

Путін заявив, що хоче обговорити з Зеленським питання «завершення конфлікту» на Донбасі

BEIJING, CHINA – APRIL 27, 2019: Russia's President Vladimir Putin gives a news conference following the Second Belt and Road Forum. Valery Sharifulin/TASS

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Російський президент Володимир Путін заявив на прес-конференції у Пекіні, що може зустрітися з обраним президентом України Володимиром Зеленським.

«Якщо у нас колись буде зустріч, почнуться якісь переговори, чого я не виключаю, то ми, насамперед, повинні будемо говорити про те, як закінчити конфлікт на південному сході України», – зазначив Путін.

Він висловив жаль, що Зеленський «вже заявив перед виборами, що він не збирається підписувати декрет або указ про амністію (бойовиків «ЛДНР», – ред.), по-перше, і, по-друге, надати цим територіям (Окремим районам Донецької і Луганської областей України – ред.) особливий статус».

Володимир Зеленський у виборчому штабі після оголошення екзит-полів. Незабаром йому доведеться віддавати накази не для виборчого, а для воєнного штабу 
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Виклик Донбасу для Зе

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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