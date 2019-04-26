«А я на морі». Туреччина, фестиваль і звернення до річниці аварії на ЧАЕС Володимира Зеленського

Володимир Зеленський полетів у Туреччину. Про це він повідомив сам на своїй сторінці у Facebook. Цей факт викликав бурхливе обговорення. Що такого у тому, що лідер президентських виборів-2019 проведе «два дні» на курорті?

«Домовлялись бути відкритими. Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відвожу дітей на щорічний фестиваль «Весело». Сам за 2 дні назад. За 4 місяці ... перші вихідні. Всім бажаю тепла, здоров`я і норм. відпочинку !!!))), – написав вранці 26 квітня Володимир Зеленський.

Що ж це за фестиваль та куди конкретно поїхав переможець виборчих перегонів?

Набравши у пошуку словосполучення – «фестиваль «Весело»», ви, швидше за все, знайдете рекламу туристичних компаній, яка заохочує весело провести час за кругленьку суму.

Або ось таке оголошення:

В афіші вказується, що виступ Студії «Квартал 95» запланований на 5 травня 2019 року. Тобто, на цей час, згідно із дописом Зеленського у Facebook, фронтмен «кварталу» уже має бути в Україні.

Також із цих рекламних повідомлень видно, що фестиваль проходить у Бодрумі – куротному місті на узбережжі Егейського моря.

Це вже XV фестиваль, триватиме він із 30 квітня по 7 травня, і цього разу у ньому беруть участь Тіна Кароль, Настя Каменських, гурт «Антитіла» і Лайма Вайкуле.

Окрім концертної частини, мають бути ще спортивні змагання, танцювальні конкурси та інтелектуальні вікторини.

Радіо Свобода звернулося до прес-служби Володимира Зеленського із запитаннями:

Цей візит був запланований заздалегідь?

Візит носить особистий чи бізнесовий характер?

Чи братиме Володимир Зеленський участь у виступах Студії «Квартал 95» у рамках XV фестивалю «ВЕСЕЛО» у Бодрумі?

Чи будуть неофіційні зустрічі із керівництвом Туреччини? Якщо так, то з ким і які питання обговорюватимуться?

Як тільки Радіо Свобода отримає відповіді – вони будуть опубліковані.

Пост Володимира Зеленського про поїздку на фестиваль за 10 годин набрав майже 6 тисяч коментарів і під 4 тисячі поширень.

Прихильники Зеленського бажають йому «відпочити», «скинути напруження від виборів», а також захищають свого симпатика від тих коментаторів, хто критично поставився до візиту лідера виборів до Туреччини і згадують слова пісні гурту Mad Heads «Не шукай мене, бо я на морі»

Чому критикують?

Причиною критики, зокрема, стала скарга Володимира Зеленського, що йому «не дають повноважень» і «булаву ховають», опублікована у день перед вилітом до Туреччини.

«затягують», а «сам на курорт»

Переможець президентських виборів у своєму відеозверненні звинуватив ЦВК у спеціальному затягуванні підрахунку, щоб відтермінувати час оголошення результатів виборів.

Зеленський припустив, що це роблять для того, щоб відсунути дату інавгурації і щоб у нього «навіть можливості не було думати про розпуск» Верховної Ради.

«Мені здається, це несправедливо. Президент, в якого є підтримка 73%, має право, принаймні, думати про це і має право мати цю можливість. Система боїться. Це значить одне: ми всіх переможемо і все буде добре», – сказав Володимир Зеленський 25 квітня.

Натомість, заступник голови ЦВК Євген Радченко заявив, що ЦВК працює із «безпрецедентною швидкістю», а також зауважив, що за законом – на офіційне оголошення результатів виборів дається 10 днів, а «станом на 25 квітня ішов лише четвертий день».

«полетів і про Чорнобиль не згадав»

Ще однією причиною критики Володимира Зеленського стало те, що у своєму пості про відліт до Туреччини він нічого не сказав про річницю аварії на ЧАЕС.

«Сьогодні річниця Чорнобильської трагедії, в якій постраждали мільйони українців. Де можна побачити відосік пана Зеленського, новообраного Президента України, з цього приводу? А, до речі, коли пан Зеленський збирається навчатися своїй роботі? Хочеться зрозуміти – він буде навчатися на життях 73% виборців, сподіваюсь?», – написала, наприклад, Лариса Вакульницька.

Після багатьох таких критичних зауважень, на 10-й годині після посту про подорож до Туреччини, Володимир Зеленський написав пост про «Трагедію на Чорнобильській АЕС».

Держава завжди повинна відверто говорити з людьми. Неприпустимо приховувати від громадян правду

«Трагедія на Чорнобильській АЕС навчила нас, українців, декількох речей. Перше. Держава завжди повинна відверто говорити з людьми. Неприпустимо приховувати від громадян правду, хоч би якою гіркою вона була. Друге. Згуртувавшись і об’єднавшись, люди здатні приборкати й зупинити будь-яке лихо. Ми не маємо права забувати ці уроки, щоб не допустити подібного у майбутньому. Вічна пам'ять загиблим. Схиляю голову перед подвигом героїв-лiквiдаторів», – написав Володимир Зеленський.

Туреччина vs Мальдиви

Дісталося Володимиру Зеленському «на горіхи» за анонсовані два дні у Туреччині і через те, що після відпочинку Петра Порошенка із родиною на Мальдивах, в Україні взагалі особлива увага до того – де, з ким і за які гроші відпочивають політики. Та й до самого факту відпочинку в умовах, «коли в країні війна».

Окрім того, Зеленський сказав, що це перші вихідні за 4 місяці. Це дозволило віце-спікеру Ірині Геращенко написати пост-порівняння.

«Протягом цих п‘яти років президент Порошенко мав лише кілька днів відпустки... Більше того, він не мав вихідних. Всі суботи – неділі були робочими, графік тривав до 1-2 ночі. Щотижневі відрядження, іноді кілька країн і регіонів за 7 днів. Тепер вже можна зізнатися , що найбільше я «раділа» дзвінкам з першої приймальні десь так о 23 ночі в п‘ятницю, з повідомленням, що в суботу – неділю наради чи відрядження, й ви запрошені):», – написала Ірина Геращенко.

«Сподіваюся, всі пам‘ятають, що влаштували Порошенку і його родині опоненти і ЗМІ, коли він «посмів» після років! без вихідних на кілька днів за власні кошти поїхати на відпочинок. Й, на жаль, всі забули, чим займався Порошенко в перехідний період між перемогою на виборах і інавгурацією. Нагадаю – він, ще ДО інавгурації поїхав на міжнародну зустріч в Нормандію, де мав перемовини з Олландом, Меркель, Путіним й було засновано нормандський формат. Щодня тоді , разом з радниками, він працював над мирним планом, який ліг в основу мінських угод», – наголосила Геращенко.

Коли інавгурація?

За законом «Про вибори президента України», відлік до інавгурації президента (30 днів) починається після офіційної публікації результатів виборів.

Центральна виборча комісія має Володимир Зеленський має завершити підрахунок голосів (за протоколами з мокрими печатками) протягом 10 днів після дня виборів (другий тур відбувся 21 квітня 2019 року), тобто до 1 травня.

Але не пізніше, ніж на третій день після дня отримання всіх протоколів окружних виборчих комісій. Протоколи від усіх 199 окружкомів надійшли до ЦВК 26 квітня, тож до 29 квітня мають оголосити результати.

Після цього результати мають офіційно опублікувати в газетах «Голос України» й «Урядовий кур’єр» – на це дають ще три дні (тобто до 2 травня). І лише після цього починається відлік до інавгурації президента.

​Тож, підрахунок показує, що днем інавгурації новообраного президента може бути 1 червня.

День проведення інавгурації визначається рішенням Верховної Ради України (щонайменше 226 голосами) за поданням голови парламенту.

За попередніми результатами підрахунку голосів Центральною виборчою комісією, на виборах президента України перемагає Володимир Зеленський, майже утричі випереджаючи чинного президента Петра Порошенка.

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