Інавгурація Зеленського має відбутися до 1 червня

Володимир Зеленський, який, за попередніми даними Центральної виборчої комісії, перемагає на виборах президента України, має набути повноважень президента України не пізніше ніж 1 червня. Це передбачає законодавство України.

За законом «Про вибори президента України», відлік до інавгурації президента (30 днів) починається після офіційної публікації результатів виборів.

Законодавство каже про те, що Центральна виборча комісія має завершити підрахунок голосів (за протоколами з мокрими печатками) протягом 10 днів, тобто до 1 травня, але не пізніше, ніж на третій день із дня отримання всіх протоколів окружних виборчих комісій. Протоколи від усіх 199 окружкомів надійшли до ЦВК 26 квітня, тому до 29 квітня мають оголосити результати.

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Після цього результати мають офіційно опублікувати в газетах «Голос України» й «Урядовий кур’єр» – на це дають ще три дні (тобто до 2 травня). І лише після цього починається відлік до інавгурації президента.

​Складання присяги президента народові відбувається в стінах Верховної Ради – це передбачає Конституція України.

День проведення інавгурації визначається рішенням Верховної Ради України (щонайменше 226 голосами) за поданням голови парламенту.

Напередодні Зеленський звинуватив ЦВК у тому, що вона затягує офіційне оголошення результатів. Він припустив, що це робиться для того, аби позбавити його можливості розпустити Верховну Раду.

У ЦВК його заяву заперечили.