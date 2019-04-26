ЦВК прийняла протоколи усіх окружних виборчих комісій

Центральна виборча комісія прийняла протоколи усіх 199 окружних виборчих комісій про підсумки голосування у другому турі виборів президента України. Про це повідомили у ЦВК.

Зокрема, до комісії надійшли протоколи з 101 закордонної виборчої дільниці.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

Відповідно до законодавства і календарного плану, затвердженого ЦВК, остаточне встановлення й оголошення результатів виборів президента має відбутися не пізніш як на десятий день із дня повторного голосування, тобто до 1 травня включно, офіційне ж оголошення цих результатів шляхом опублікування в газетах «Голос України» і «Урядовий кур’єр» – «після встановлення результатів виборів», без вказівки на конкретні терміни і дати.

Вступ на посаду новообраного президента має відтак відбутися «не пізніш як через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів».