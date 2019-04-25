Зеленський звинувачує ЦВК у затягуванні з оголошенням результатів виборів

Володимир Зеленський, який, за даними Центральної виборчої комісії, перемагає на виборах президента України, звинувачує ЦВК у затягуванні з оголошенням офіційних результатів виборів.

«Перемога є, а повноважень немає. Хтось від мене булаву ховає. ЦВК затягує офіційне оголошення результатів, щоб Верховна Рада України могла затягувати дату інавгурації, щоб інавгурація відбулася після 27 травня. Чому? Щоб у президента Зеленського не було навіть можливості думати про розпуск Верховної Ради. Мені здається, що це несправедливо», – заявив Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому у Facebook 25 квітня.

У ЦВК заяву наразі не коментували.

Згідно із законом, Центральна виборча комісія має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

Напередодні голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент України має право розпустити Верховну Раду до 14 червня.

Верховна Рада восьмого скликання почала роботу 27 листопада 2014 року. Згідно з Конституцією, народні депутати обираються терміном на п'ять років. У зв'язку з цим голова парламенту Андрій Парубій говорив, що «27 травня минає будь-яка можливіть – навіть теоретична – розпустити Верховну Раду».

Володимир Зеленський за кілька днів до другого туру виборів, говорячи про можливість розпуску Ради, заявляв: «Я боюся, що я не встигну. Я ламати закон не буду, не буду порушувати закон. Якщо ми встигнемо у термін за шість місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити парламент». Він додав, що «буде думати» про розпуск нинішнього скликання Верховної Ради, оскільки «ви ж розумієте, що нам це вигідно».

Чергові вибори до Верховної Ради мають відбутися 27 жовтня.