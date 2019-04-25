Представник ЦВК заперечив заяву Зеленського про відтягування оголошення результатів виборів – ЗМІ

Заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко назвав безпідставними звинувачення кандидата в президенти Володимира Зеленського у затягуванні оголошення результатів виборів. Про це він сказав у коментарі інформаційній агенції «Українські новини».

«ЦВК б’є всі рекорди швидкості і приймає документи окружних виборчих комісій та дільничих комісій закордонного округу у безпрецедентно швидкому режимі, зі швидкістю, вартою поваги. Ми лише вчора за один день прийняли понад сто комісій. Де ж тут затягування?», – цитує видання Радченка.

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Він також додав, що ЦВК робить набагато менше уточнень протоколів, ніж після першого туру виборів.

За словами Радченка, Центральна виборча комісія має отримати протоколи ще від трьох зі 199 окружних виборчих комісій та дещо більше ніж 40 зі 101 дільничної комісії закордонного округу.

Заступник голови ЦВК не сказав, коли комісія зможе офіційно оголосити результати виборів, але запевнив, що це станеться у передбачений законом термін.

ЦВК повідомляє, що прийняла вже 197 протоколів окружних виборчих комісій. В роботі органу оголосили перерву.

Раніше кандидат у президенти України Володимир Зеленський, який отримав більшість за результатами другого туру, звинуватив ЦВК у тому, що вона затягує офіційне оголошення результатів. Він припустив, що це робиться для того, аби позбавити його можливості розпустити Верховну Раду.

Відповідно до законодавства і календарного плану, затвердженого ЦВК, остаточне встановлення й оголошення результатів виборів президента має відбутися не пізніш як на десятий день із дня повторного голосування, тобто до 1 травня включно, офіційне ж оголошення цих результатів шляхом опублікування в газетах «Голос України» і «Урядовий кур’єр» – «після встановлення результатів виборів», без вказівки на конкретні терміни і дати.

Вступ на посаду новообраного президента має відтак відбутися «не пізніш як через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів».