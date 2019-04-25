Путін вперше прокоментував результати виборів президента України

Президент Росії Володимир Путін назвав результати президентських виборів «абсолютним провалом» політики чинного президента Петра Порошенка.

«Що тут оцінювати? Це повний, абсолютний провал політики Порошенка… Я впевнений, що нова влада [України] не може цього не розуміти, вони прекрасно це розуміють», – сказав Путін у російському Владивостоці, де відбувалася його зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Він додав, що хоче подивитися на перші кроки новообраного президента України Володимира Зеленського.

«Розуміти – це одне, а вибудувати реалістичну політику, що відповідає інтересам свого народу, – це інше», – заявив Путін.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набрав понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.