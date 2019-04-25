Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 Квітень 2019, Київ 14:07
Новини | Політика

Путін вперше прокоментував результати виборів президента України

Путін (на фото) хоче подивитися на перші кроки новообраного президента України Володимира Зеленського

Дивитись коментарі

Президент Росії Володимир Путін назвав результати президентських виборів «абсолютним провалом» політики чинного президента Петра Порошенка.

«Що тут оцінювати? Це повний, абсолютний провал політики Порошенка… Я впевнений, що нова влада [України] не може цього не розуміти, вони прекрасно це розуміють», – сказав Путін у російському Владивостоці, де відбувалася його зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Він додав, що хоче подивитися на перші кроки новообраного президента України Володимира Зеленського.

«Розуміти – це одне, а вибудувати реалістичну політику, що відповідає інтересам свого народу, – це інше», – заявив Путін.

Команда Зеленського планує позбавити Збройні сили «невластивих функцій»
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Команда Зеленського представила «військову доктрину» новообраного президента

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набрав понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG