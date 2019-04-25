Чеське радіо попросило вибачення за образу України та її громадян

(Рубрика «Точка зору»)

На сайті громадського Чеського радіо Český rozhlas plus була опублікована стаття чеського журналіста Яна Фінґерланда «Єврей на чолі українських фашистів», чим викликала не тільки увагу, але передусім хвилю обурення як чехів, так і українців, причому з усіх сторін вікового і професійного спектру.

На початку публікації автор ділиться своєю думкою про те, що Україна не належить до тих держав, «в яких до євреїв, чи то своїх, чи закордонних, ставляться з надзвичайною симпатією», а зараз українські виборці обрали президентом «відкрито єврейського кандидата».

І далі Ян Фінґерланд бездоказово продовжує з іронією й сарказмом у тому самому стилі: що українці обрали єврея з «з відчаю, тому що все перед тим уже випробували, і то без успіху», і що, «можливо, саме неоднозначність ідентичності сприяла його обранню й може допомогти у спілкуванні з людьми на сході країни і у переговорах з Москвою».

При цьому автор статті про так званих «українських фашистів» допускається великої низки помилок, неточностей і маніпуляцій. Про яку «неоднозначну ідентичність» мова? Як можна собі дозволити назвати громадян країни, яка в боротьбі з нацизмом втратила мільйони своїх співгромадян, «фашистами»?

При цьому Ян Фінґерланд все ж допускає думку, що Володимира Зелеського, «можливо, обирали люди, які мають із певного огляду антисемітські погляди». Тоді таких в Україні велика маса, адже аж 13,5 мільйона українців віддали свої голоси за Зеленського, це вони – за Фінґерландом оті «фашисти»?

Публікація чеського журналіста свідчить щонайменше про непрофесійність автора в тому, що стосується знань про Україну, її історію, вважає чеська україністка Ленка Віхова: «Мова про загальну хворобу чеської журналістики, і, мабуть, не лише чеської. Що стосується тематики України, немає меж із тим, як маніпулювати і як зневажливо до неї ставитись».

Водночас чеська україністка впевнена: «В цьому випадку автор не хотів образити українців. Але через те, що він у тематиці не розбирається, то в його тексті з’явилося дуже багато маніпулятивної і прямо неправдивої інформації. До того ж він хотів поіронізувати і назвав текст фактично абсолютно неприйнятними словами. Тут ідеться про одне: абсолютне дилетантство, непрофесійність. Ці журналісти дуже часто не усвідомлюють, наскільки їхні тексти можуть слугувати російській гібридній інформаційній війні».

До редакції Чеського радіо звернувся посол України в Чехії Євген Перебийніс. У листі він, зокрема, наголосив на тому, що «напади на Україну, державу, яка з погляду низки міжнародних організацій щодо ставлення до національної політики належить до найтолерантніших в Європі, є неприйнятними». Посол висловив вимогу усунути публікацію Яна Фінґерланда як із сайту радіо, так і з аудіоархіву, а також публічно вибачитись.

Як стало відомо Радіо Свобода, текст публікації станом наразі не був усунений, лише змінений його заголовок на «Єврей на чолі України».

Але зміна назви публікації не є зміною її суті, вважає Ленка Віхова: «Виглядає так, що в синонімічний ряд поставили українських фашистів і Україну як таку. Просто вони дійсно не розбираються».

Вибачитись перед Україною й її громадянами закликали Чеське радіо також чеські україністи. У своєму листі вони наголосили на тому, що в разі, якщо радіо «не має доказів про те, що 73 відсотки українських виборців чи передвиборча команда Володимира Зеленського, або ж 24,5 відсотка виборців Петра Порошенка, на чолі яких стоїть єврей, є фашистами, ми закликаємо Вас за цю образу публічно вибачитись».

Із редакції Чеського радіо все ж надійшла відповідь. У листі на адресу посла України головний редактор радіо Český rozhlas plus Петр Шабата зазначив, що не бачить приводу для усунення з сайту радіо статті, бо «зміст публікації Яна Фінґерланда є по суті правильний і коректний». Що ж стосується заголовку статті, зазначає Петр Шабата, «то він є невдалим, і тому ми його змінили», і, «якщо формулювання заголовку когось зачепило, мені шкода і я прошу вибачення».

Оксана Пеленська – дослідниця, співробітниця Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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