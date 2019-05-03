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03 Травень 2019, Київ 11:26
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«Ізраїльські друзі України» допомагають українським воїнам та дітям – відео

«Ізраїльські друзі України» допомагають українським воїнам та дітям – відео
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Від акцій на підтримку України до стажування українських лікарів і психологів в Ізраїлі; від збору коштів для переселенців з Донбасу і Криму до організації відпочинку та реабілітації в Ізраїлі дітей українських військових і розробки освітнього проекту для школярів з Ізраїлю та України. Ці акції, потрібні для України, здійснює організація «Ізраїльські друзі України». Як розповідає її співзасновник В’ячеслав Фельдман, група оформилась у березні 2014 року після успішно проведених мітингів на підтримку України та підтримки у лікуванні в Ізраїлі одинадцятьох українців. Постраждалих під час протистоянь на Майдані. В якийсь момент у спільноті зрозуміли, що на порядку денному – об’єднання ресурсів, створення організації, яка готова втілювати серйозні проекти спільно з урядом Ізраїлю та за підтримки посольства України в Ізраїлі, розповідає Фельдман.

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