Ізраїль вшановує жертв Голокосту

Ізраїль проводить 2 травня заходи з нагоди Дня пам’яті жертв Голокосту – на честь 6 мільйонів євреїв, убитих нацистами під час Другої світової війни.

Церемонія в меморіальному комплексі «Яд Вашем» у Єрусалимі відбулася ввечері 1 травня.

Жалобні заходи відбуваються на тлі зростання числа атак на релігійні об’єкти у всьому світі, серед них – стрілянина в синагозі в американському штаті Каліфорнія 27 квітня, внаслідок якої загинула одна людина і були поранені ще троє.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що напад у Каліфорнії є останнім нагадуванням про зростання рівня антисемітизму.

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін вказав на антисемітизм у Європі, який, за його словами, «знову піднімає голову, підживлюється хвилями імміграції, економічними кризами і розчаруваннями в політичному істеблішменті».

В Ізраїлі під час Дня пам’яті жертв Голокосту зачинені розважальні заклади, а теле- та радіостанції передають документальні фільми та інтерв’ю з жертвами трагедії.