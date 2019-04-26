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26 Квітень 2019, Київ 16:02
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«Обраний»: як команда новообраного президента Зеленського відповідала на незручні запитання («СХЕМИ» | №214)

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Президентська виборча кампанія – позаду, українці зробили свій вибір, обравши нового президента. Володимир Зеленський отримав прихильність 73% тих, хто прийшов на вибори. Та за всю кампанію він так і не провів жодної великої прес-конференції, тож багато питань залишаються досі без відповіді. Чи може він гарантувати, що в Україні не буде скасована люстрація, яка хоч і мала свої недоліки, але стала важливим досягненням Революції Гідності? Чи справді у команді Зеленського немає місця соратникам Януковича? І якщо так, то чому дехто з них радіє його перемозі або вже анонсував своє повернення в Україну? Чи дійсно олігархи не впливатимуть на розподіл керівних посад у державі, а Зеленський не буде допомагати їм примножувати свої статки за рахунок українців? «Схеми» побували за лаштунками штабу кандидата і поставили ці та інші запитання самому Зеленському і його найближчим соратникам.

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