ЦВК склала протокол про голосування за кордоном і закрила безперервне засідання

Центральна виборча комісія України 26 квітня склала протокол про підсумки другого туру голосування на виборах президента України 21 квітня у закордонному виборчому окрузі й закрила безперервне засідання з прийняття й оприлюднення протоколів окружних комісій. Про це йдеться в повідомленні ЦВК у Facebook.

Безперервне засідання розпочалося 22 квітня, коли ЦВК почала приймати перші паперові протоколи від окружкомів про результати виборів президента України.

Наступним етапом має стати складання протоколу ЦВК про результати виборів президента.

Законодавство передбачає, що Центральна виборча комісія має завершити підрахунок голосів (за протоколами з мокрими печатками) протягом 10 днів, тобто до 1 травня, але не пізніше, ніж на третій день із дня отримання всіх протоколів окружних виборчих комісій. Протоколи від усіх 199 окружкомів надійшли до ЦВК 26 квітня, тому до 29 квітня мають оголосити результати – передбачає закон.

Водночас секретар ЦВК Наталія Бернацька, яку цитує агенція «Українські новини» заявила, що Центральна виборча комісія планує оголосити результати другого туру виборів президента на день пізніше, 30 квітня, коли завершиться відведений законом термін для оскарження протоколів окружних виборчих комісій.

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Після цього результати мають офіційно опублікувати в газетах «Голос України» й «Урядовий кур’єр», а після цього починається відлік до інавгурації президента.

Володимир Зеленський, який, за попередніми даними Центральної виборчої комісії, перемагає на виборах президента України, має набути повноважень президента України не пізніше ніж 1 червня.