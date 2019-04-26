(Друкуємо мовою оригіналу)

Сразу после оглашения результатов второго тура новоизбранный президент Владимир Зеленский заявлял о плане «очень мощной информационной войны», чтобы прекратить огонь на Донбассе. Пока избранный президент не вдавался в подробности такого плана.

Каким информационным оружием владеет Украина? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили блогер, дончанин Кирилл Сазонов и сценарист сериала «Слуга народа», участник «Зе!команды» в сфере информполитики Юрий Костюк.

– Юрий, можно у вас уточнить подробности плана, о котором сообщил Владимир Зеленский?

Юрий Костюк: Если говорить о заявлении, то это было приглашение журналистам. Сейчас не хочу вдаваться в подробности. Вместе с журналистами хотим выработать определенный механизм, по которому должна строиться государственная стратегия информационной политики, в том числе и по вопросам Донбасса. Это будет в ближайшее время.

– Но хотя бы в общих чертах? Да, Владимир Зеленский ещё пообщается с представителями СМИ. Но каким является оружие Украины в этот период? Уже пять лет войны.

Юрий Костюк: Мне кажется, что информационную политику страны и её стратегию нужно разделить на две вещи: внешняя и внутренняя информационная политика. Если говорить о внешней, то нам кажется, что главная задача этой политики – создание позитивного бренда Украины, в том числе и для инвестиций, и даже для иностранцев, которые хотят приехать в Украину с туристическими целями.

Задача внутренней политики, как нам кажется, одна – объединение страны. Все то, что направлено на сшивание украинской нации, тезис, который был очень популярен в начале войны – «єдина країна».

Битву за YouTube мы проиграли. А это очень важно. Потому что это поколение 13–18 лет, с которым уже нужно работать, стучаться

Есть разные пути развития. Мы можем говорить и про телевидение, и про кино, и про интернет. Потому что это молодёжная аудитория. И если говорить про интернет, то мы проигрываем в плане информационной политики.

Простой пример: откуда украинская молодёжь узнает о классных новых украинских артистах? Как правило, из эфира «Вечернего Урганта». Это локальный пример. Но моё мнение, что битву за YouTube мы проиграли. А это очень важно. Потому что это поколение 13–18 лет, с которым уже нужно работать, стучаться.

Кирилл Сазонов: Я с Юрием согласен в последнем тезисе. Всё остальное – прекрасная сказка.

Да, мы действительно проиграли за интернет. Хотя, казалось бы, кому, как не нам, её выигрывать. В Украине свободный интернет, масса креативных людей, масса интересных продуктов. В этом я согласен, много работы.

А всё в основном держится на коммерческих проектах, типа вашего, либо на информационных волонтёрах. Люди, которые в свободное время на общественных началах что-то пишут, снимают.

Я так и не понял вашу идею про это собрание и что надо информационно бороться за людей. Вы собираетесь убедить людей на оккупированных территориях, что в подконтрольной Киеву части Украины жить лучше? Или вы собираетесь в чём-то убеждать Запад?

Юрий Костюк: Если говорить о людях на оккупированных территориях, мы должны как минимум с ними вести диалог. Сейчас есть только диалог с одной стороны, есть определенные месседжи, которые им транслируются и которые с этой стороны никто не опровергает.

Владимир (Зеленский – ред.) говорил об этом на встрече с западными СМИ, об идее создания русскоязычного канала новостей, который мог бы транслироваться на эти территории, в том числе через интернет.

Кирилл Сазонов: То есть вы хотите убедить людей, что Украина – это хорошо? Если коротко, одним тезисом.

Юрий Костюк: Если коротко: то, что Украина – это хорошо, не страшно. И что мы считаем их такими же украинцами. Мы должны с ними говорить, опровергать то, что им говорят.

Кирилл Сазонов: Допустим, ваша картина мира верна, хотя я с ней не полностью согласен. Допустим, вам получилось, вы убедили людей там, что Украина – это не страшно, украинцы добрые люди. И что это даст? Они скинут оккупантов?

Юрий Костюк: Мы же не отрицаем влияния России. Не хочу говорить о следующем шаге. Мы понимаем, что это точно очевидная вещь. Этот шаг нужно делать.

Кирилл Сазонов: Я согласен, что это нужно делать. Но я не уверен, что он нужен первым.

Юрий Костюк: Мы не говорим о том, что это первый шаг. Мы говорим, что это очевидная вещь, которую мы понимаем, как сделать с этой стороны. Но вы в чём-то, может, и правы.

Кирилл Сазонов: У меня до сих пор плотное общение с людьми, которые остались там.

– Кирилл, к ним вообще можно достучаться?

80% осталось, которым в принципе всё равно, они хотят, чтобы не стреляли, чтобы была работа, зарплата. Они спокойно примут возвращение украинской власти

​Кирилл Сазонов: Давайте не объединять их в одну кучу. Это разные люди, я их делю на три категории, и то это очень условно.

Там есть «упоротые русскомирцы», как я их называю. Там есть бабушки по 80 лет, которые помнят, как при Сталине было хорошо. Есть ребята 20 лет, которые Советский Союз не застали, но, по рассказам бати, шахтёрский труд был в цене, всё было в порядке, ездили в Крым каждую неделю. Бесполезно говорить и с теми, и с теми. Есть люди и другого возраста. Их 10–15%, их и было столько. Их не было больше, когда начался 2014 год. До них достучаться можно только лопатой. Когда придет Украина, они примут, не побегут.

Осталось 10–15% сторонники Украины. Их ни в чём убеждать не надо.

И 80% осталось, которым в принципе всё равно, они хотят, чтобы не стреляли, чтобы была работа, зарплата. Они спокойно примут возвращение украинской власти. То есть, на мой взгляд, их убеждать не надо.

– Юрий, прежде чем вы будете отвечать на реплику Кирилла, как вы оцениваете работу Министерства информационной политики? Оно вообще нужно?

Юрий Костюк: В условиях информационной войны министерство нужно. С другой стороны, мы перечисляли ряд вещей, по которым мы проигрываем. Не хотел бы критиковать предшественников. Мне кажется, на начальном этапе там был неплохой задел, когда туда приглашали консультантами блогеров. Но это продолжилось недолго. Поэтому оценка скорее негативная в этом плане.

Возвращаясь к предыдущей реплике, мы понимаем, что здесь нет единого пути решения этой большой проблемы. Да, есть разные направления, разные фронты. То, о чём сказал Кирилл, что есть люди, которых мы никогда не переубедим, которых не нужно переубеждать и которым все равно. Но давайте говорить о молодых поколениях, которые формируются.

Сейчас самый главный ресурс – это не уголь, не металл, не нефть или газ, даже не территория. Самый важный ресурс – люди

Кирилл Сазонов: Я хотел узнать, чего вы хотите достичь. Сейчас самый главный ресурс – это не уголь, не металл, не нефть или газ, даже не территория. Самый важный ресурс – люди. Вы хотите эту молодёжь воспитывать там в украинском духе или хотите убедить их переехать сюда, чтобы сделать Украину сильнее?

Юрий Костюк: Какое телевидение они сейчас смотрят? Это риторический вопрос. Они лезут в интернет. С другой стороны, у них же там «ВКонтакте».

– Как может Украина, где пусть и олигархические СМИ, но между собой не связаны, а в России многие каналы в одном русле ведут пропаганду, – как Украина может этому противостоять информационно?

Юрий Костюк: Как минимум, давать альтернативную точку зрения. Почему мы говорим о русскоязычном канале новостей – моё мнение: те месседжи, которые мы хотим донести, должны доноситься тем языком, который люди там хотят слышать.

Была такая практика: передачи о российской пропаганде шли на русском языке. Это правильный ход.

– Это будет государственный канал?

Юрий Костюк: Не знаю, мы ещё не определили формат.

– Недавно Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства жителям ОРДЛО по упрощённой процедуре. Юрий, как Украина должна на это реагировать?

Юрий Костюк: Я считаю, что должна быть реакция нашего МИДа, должна быть реакция международного сообщества, и они должны дать этому оценку.

Кирилл Сазонов: Тут может быть двоякая реакция. Реально мы можем реагировать дипломатически, о чем говорит Юрий. Мы понимаем, что по факту это ни на что не влияет, они хотели плевать на наш МИД, – но мы должны это сделать. Возможно, это послужит причиной для увеличения санкционного давления.

Они будут раздавать паспорта молодёжи. Потому что у них громадные территории, не хватает людей. И тут мы можем бороться не только дипломатически

Второе: люди которые занимаются аналитикой для управления страной, должны разобраться, зачем и почему это делается. То, что я увидел сразу, – они хотят, чтобы там находились люди с российскими паспортами. Во-первых, это даёт им возможность в любой момент официально вводить войска для защиты собственных граждан. Во-вторых, то, о чём мы говорили в самом начале, – что люди – самое ценное. Не думаю, что они будут торопиться раздавать паспорта пенсионерам, чтобы платить им русскую пенсию. Они будут раздавать паспорта молодёжи. Потому что у них громадные территории, не хватает людей.

И тут мы можем бороться не только дипломатически. Там молодёжь все прекрасно понимает. Им просто приходится подучивать украинский язык самим, они присылают бумаги «в Украину», едут сдавать здесь экстерном ЗНО и поступают в украинские вузы. Молодёжь прекрасно понимает, что украинские паспорта, дипломы – это путь в будущее.

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