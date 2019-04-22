Вместо «хунты» и «бандеровцев» – украинцы и братский народ, вместо «это Малороссия» – «общая украинская и российская история и культура». В апреле российские шоу внезапно перестали негативно обсуждать Украину, а начали говорить о восстановлении культуры общения с соседями. Будто и не было 5-летнего негатива, фейковых материалов о распятых мальчиках и рассказов, что Украины никогда не было как государства с серьезной историей. В чем причина внезапного изменения в риторике?

– Красивая, мне кажется, что очень позитивная. И во всех смыслах правильная женщина.

– Серега, а как тебе ее образ?

– Я частенько попадал вот на фрагменты съемок или когда они появлялись. Такая пара эффектная.

Это обсуждение Марины и Петра Порошенко в эфире шоу Андрея Малахова, в котором фешн-эксперты и известные женщины России обсуждают: кто же может стать первой леди Украины. Никакого негатива в адрес самих Марины Порошенко и Елены Зеленской. Очень корректно говорят об имидже, образе и судьбе леди, никакого поливания грязью Украины. Такую резкую смену отношения к Украина российский политолог Андрей Окара на своей странице в Фейсбук назвал «пробным шаром».

«Как говорится, новому президенту – новую модель информационно-психологической интервенции! Когда тебя пять лет подряд называют «фошшыстом», убийцей, недочеловеком, кровавым маньяком, тупорылым убожеством, ошибкой истории, страной 404, а потом вдруг резко меняют тональность и разворачиваются на 180 градусов, причем, делают это очень корректно, выдержано, с пониманием, это взрывает мозги. И ты начинаешь думать: вот это да! Может, оно и не так уж всё безнадежно? Может, как-то сможем с ними порешать? Может, это всё глупости про ордынцев, орков и дикий Мордор? Может, это всё был длинный пятилетний сон? Да и они тоже изменились! Проснулись, вспрянули ото сна, оставили весь тоталитарно-имперско-старшебратовский интеллектуальный мусор в прошлом! Это уже совсем другие люди – с ними можно за один стол – выпить, обняться, пролить слезу и простить друг другу всё!» – отметил Андрей Окара.

Приступ внезапной братской любви в Кремле заметил и репортер украинского УНИАН в Москве Роман Цимбалюк. Он написал, что случайно посетил мероприятие, на котором эксперты предложили попробовать «восстановить культуру диалога» между Украиной и Россией, говорить об украинской и российской истории, но только до периода 2014–2019 года.

«Оказывается, украинский и русский народ, цитирую – «не являются частью объективной реальности»! Оказывается, «граница между народами – это наше воображение»! Оказывается, «границы между народами слабо выражены, их только нужно создать»! Что вы вообще слышали «о внутренней конфликтности украинской культурной жизни»?! И коронная фраза: «Русский и украинский национальные проекты противоречат друг другу и претендуют на одни и те же территории»! Ещё я узнал, что украинский язык и украинская культура – это всё село, а всё «русское» – это город», – написал в Фейсбук Цимбалюк.

Кроме того, журналист отметил, что среди тех, кто предложил восстановить культуру диалога между двумя «братскими странами», были и те, кто еще в 2015 году хотел уничтожить украинскую национальную идентичность.

По мнению медиаэксперта Алексея Ковжуна, такое поведение российских СМИ – это стратегия, с помощью которой всех пытаются запутать.

«Они ничего не делают случайно. И судя по тому, что у них есть такая стратегия – «Украина: любить» или «Украина: ненавидеть». При слове «Украина» начинают пускать пену ртом и топать ногами. Сейчас у них стоит установка любить, и я совершенно не исключаю, что так они готовятся к тому, что в Украине сменится власть и им станет проще договариваться», – отметил Ковжун.

А подача разных позиций – за примирение и против, по мнению медиаэксперта, – попытка показать диалог. «Я думаю, что у них просто разные роли в этом спектакле: кто-то Петрушка, кто-то Арлекин, кто-то Пьеро, а кто-то даже Мальвина. И вот они эту свою нехитрую комедию разыгрывают с тем, чтобы нас в неё запутать», – говорит Ковжун.

Как только стали известны результаты экзит-полов, российские артисты начали говорить о «братской» любви и мире между странами еще активнее. Вот что написала в инстаграм бывшая участница команды «Сборная Пятигорска» Елена Борщёва: «Теперь я смело могу говорить, что играла в КВН с президентом Украины! А что? я думаю, именно опыт разминки помог Владимиру выиграть дебаты! Поздравляю! Желаю Украине только хороших перемен!»

Не остался в стороне и российский юморист Максим Галкин, выложивший видеобращение к Зеленскому и украинцам с размышлениями о том, как снова воцарится мир между странами и возобновятся гастроли.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)