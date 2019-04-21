Вибір на візку: чому не можна відправляти виборців «голосувати удома»

Менше третини виборчих дільниць у Бахмуті та Костянтинівці обладнані досконало, щоб свій вибір мала змогу зробити людина з інвалідністю. Такий висновок можна зробити після моніторингу від журналістів «Вільного радіо», які об’їхали усі загальні виборчі дільниці двох міст Донеччини. У більшості з них були здивовані пошуками пандусу та казали, що люди на візках мають змогу проголосувати вдома – тобто усе ж гаразд! Проте, на деяких дільницях після візиту журналістів у другому турі дещо змінилося.

Людина з інвалідністю на візку або з вадами зору без зайвих питань має право голосувати на дільниці. Якщо потрібна допомога, то разом з незрячою людиною до кабінки може зайти «помічник» з-поміж виборців та допомогти проголосувати. Для цього необхідно звернутися до голови ДВК та отримати дозвіл. Але з виборцем не може заходити до кабінки представники комісії, офіційні спостерігачі, кандидати в президенти та їхні довірені особи.

Під час першого туру в ефір Радіо Донбас.Реалії телефонував Віталій, житель Сєвєродонецька, він сказав, що майже за 29 років незалежності України немає жодних змін в облаштуванні виборчих дільниць для людей з вадами зору, хоча б спеціальних трафаретів.

«Я – інвалід першої групи. Прийшов, але бюлетеня не бачу, промацати я його не можу, тобто виходить, що таємного голосування немає. Я прошу людини з комісії, вона зі мною заходить, я ставлю самостійно позначку, але не розумію, де саме ставлю», – розповідає Віталій.

Не підготовлені дільниці і для людей на візках, розповідає журналістка, директор «Вільного радіо» Анастасія Шибіко. За її словами, у Костянтиніці Донецької області з 39-ти дільниць лише 9 належно облаштовані пандусами.

«Були випадки, коли є пандус на вході у школу чи в інших приміщеннях, а в самому приміщенні ще одні сходи на другий поверх, або дуже високій поріг, чи вузькі двері, де нереально зайти з візочком», – розповідає Анастасія.

Які пандуси? Це ж школа!

За словами журналістки, у більшості випадків члени ДВК здивовано дивилися на представників ЗМІ та запитували – а чого люди на візках мають приїжджати і голосувати самостійно, «нехай вони краще подають списки і голосують вдома».

На дільницях 140966 – 140967, які розташовані у школі №9 (вул. Братська, 14) журналістів не захотіла пускати жінка, яка не представилась та заперечила, що є членом виборчої комісії, але покликала поліцію, яка охороняє дільницю. Натомість, на уточнення, чи є десь пандус, щоб потрапити хоча б на одну із дільниць, жінка відповіла: «Які пандуси? Це ж школа! У нас дітей на візках немає».

У тих виборчих комісіях, які не мають на своїх дільницях пандусів, організували допомогу волонтерів.

«У нас є хлопці, які будуть допомагати людям. І підвозка буде на таксі. Будуть викликати до людей, які самостійно не можуть дістатися до дільниці», – розповіла секретар виборчої комісії дільниці №140943 Катерина Рєзнікова на початку дня голосування.

«У нас буде стояти людина ось тут на вході, бо це 2 дільниці, якщо комусь дійсно важко – люди допомагають», – каже секретар виборчої комісії дільниці №140942 Любов Кушелова.

У Бахмуті Донецької області ще під час першого туру виявилося, що з 38 дільниць лише 13 облаштовані пандусами та 4 мають вхід на рівні із землею.

На одній з дільниць член ДВК взагалі не одразу зрозумів журналістів.

– З приводу пандусів. Я так розумію, у вас вони не передбачені?

– Я не знаю, ХТО такі пандуси.

– Це для людей з інвалідністю, які хочуть заїхати.

– У нас до людей з інвалідністю буде їздити транспорт із скриньками.

– Якщо людина сама захоче приїхати (якщо людина не подавала заявку на голосування вдома).

– У нас немає таких.

А члени іншої комісії, де у першому турі у виборця на візку виникли проблеми, цього разу звітувалися журналістам про зміни: «Члени ДВК відправили нам фото, як вони цього разу чемно виносять візок», – каже Анатасія Шибіко.

18 квітня Уповноважений президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич опублікував у «Фейсбук» лист до голови ЦВК Тетяни Сліпачук, в якому нагадав про фізичну обмеженість, яку відчувають люди на візках, коли приходять на виборчі дільниці.

«Вимушений ще раз зазначити, що в секретаріаті ЦВК продовжують працювати люди з пострадянською ментальністю та дискримінаційними визначеннями щодо людей з інвалідністю – «хай сидять дома й там голосують»! А ще хотів би, щоб оці «прогресивні» Ваші підлеглі відчули те, що відчувають люди з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних чи на протезах, коли їх заносять до приміщення для голосування», – каже Валерій Сушкевич.

Проте, як показав другий тур президентських виборів, незважаючи на такі звернення, велика частина дільниць Донеччини не була готова приймати людей з інвалідністю.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)