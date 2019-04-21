В російських соцмережах розповсюджують відео «погроз виборцям Зеленського»

На відео, яке російська пропаганда видає за подїі на українській трасі, показують дивні номерні знаки. Про що мова?

У проросійському сегменті соцмереж розповсюджується повідомлення про те, що перед другим туром виборів президента України на трасі Київ-Черкаси невідомі погрожували пасажирам маршрутки та водіям автомобілів.

Ті ж самі невідомі, що назвалися «Організація українських націоналістів «Хвиля», записали відеозвернення з погрозами на адресу людей, що голосувють за Володимира Зеленського.

Інформація про погрози супроводжується відео. На одному з них видно, як невідомі в масках з зображеннями тризубу клеять на автомобілі наліпки з агітацією за Петра Порошенка проти волі власників авто.

Місце зйомки встановити важко, адже на ньому відсутні об’єкти для географічної прив’язки, але можна добре розгледіти державні номери двох автомобілів.

Цікаво, що їх перевірка у OpenDataUA (телеграм-бот для перевірки відкритих даних) вказує, що один з номерів – АА4952ІВ – відсутній у реєстрі, а під номером СВ3498АМ зареєстрований УАЗ 452Д 1978 року випуску, тоді як на відео це автомобіль Opel.

​На іншому відео, начебто приховано знятому на телефон, ті ж самі невідомі у масках б'ють пасажира маршрутки та погрожують іншим.

Всі відео викладені на різних ютуб-каналах, але на всіх – воно єдине. Наприклад, на каналі організації, яку видають за українських націоналістів, більше нічого не завантажено.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)