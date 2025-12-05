Росія: з ув’язненою журналісткою Нікою Новак відновили контакт, вона в колонії

Із засудженою за статтею про «конфіденційну співпрацю з іноземною організацією» журналісткою Нікою Новак, з якою близько тижня тому зник зв’язок, відновили контакт через адвоката. Про це стало відомо від знайомих Новак, передає російська служба Радіо Свобода.

З моменту, коли родичі заявили про втрату зв’язку з нею, журналістка залишалася в колонії номер 11 селища Борзой Іркутської області. Адміністрація установи помістила Ніку Новак в одиночну камеру через те, що та оголосила голодування, протестуючи проти умов утримання в колонії.

Після втрати зв’язку із журналісткою висловлювалися припущення, що її етапували, проте вони не підтвердилися.

Раніше мати Новак повідомляла, що, судячи з отриманого від неї листа, журналістка припинила голодування.

Новак розповідала, що на неї регулярно чинився тиск з боку адміністрації колонії.

Ніка Новак, яка співпрацювала з Радіо Свобода як позаштатна кореспондентка, в листопаді 2024 року була засуджена до чотирьох років колонії у справі про «співпрацю з іноземною організацією на конфіденційній основі». Це перший випадок вироку журналісту за цією статтею.



