Мовник BBC вибачився перед Трампом за монтаж його промови

Британська телерадіомовна корпорація BBC вибачилась перед президентом США Дональдом Трампом за епізод програми Panorama, в якому були змонтовані фрагменти його промови від 6 січня 2021 року, але відхилила його вимоги про компенсацію. Про це повідомляється на сайті ВВС.
Корпорація заявила, що монтаж створив «помилкове враження, ніби президент Трамп безпосередньо закликав до насильницьких дій», і повідомила, що більше не показуватиме програму 2024 року.
У розділі «Виправлення та уточнення», опублікованому в четвер увечері, BBC повідомила, що програму Panorama було переглянуто після критики редагування промови Трампа.
«Ми визнаємо, що наш монтаж ненавмисно створив враження, що ми показуємо один безперервний розділ промови, а не уривки з різних моментів промови, і що це створило помилкове враження, що президент Трамп прямо закликав до насильницьких дій», – йдеться у повідомленні.
Адвокати BBC написали листа юридичній команді президента Трампа у відповідь на лист, отриманий у неділю, повідомив речник BBC.
«Голова BBC Самір Шах окремо надіслав особистого листа до Білого дому, в якому повідомив президенту Трампу, що він і корпорація вибачаються за монтаж промови президента від 6 січня 2021 року, яка була представлена в програмі», – сказав він.
Представник мовника зазначив, що «хоча BBC щиро шкодує про те, як було змонтовано відеокліп, ми категорично не погоджуємося з тим, що є підстави для позову про наклеп».
Раніше стало відомо, що адвокати Трампа погрожують подати позов проти BBC на суму 1 млрд доларів за завдану шкоду, якщо корпорація не відкличе свої слова, не вибачиться і не виплатить йому компенсацію.
9 листопада генеральний директор BBC Тім Деві та головна виконавча директорка новин Дебора Тернесс подали у відставку.Це сталося після того, як газета The Telegraph опублікувала подробиці про витік внутрішньої службової записки BBC, в якій йшлося про те, що програма відредагувала дві частини промови Трампа так, щоб здавалося, ніби він прямо закликав до заворушень у Капітолії в січні 2021 року.
Президент США Дональд Трамп привітав новину про відставки та подякував виданню The Telegraph за те, що воно викрило корупцію медіа, яку він назвав «жахливою річчю для демократії».
Форум