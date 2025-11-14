Мовник BBC вибачився перед Трампом за монтаж його промови

Британська телерадіомовна корпорація BBC вибачилась перед президентом США Дональдом Трампом за епізод програми Panorama, в якому були змонтовані фрагменти його промови від 6 січня 2021 року, але відхилила його вимоги про компенсацію. Про це повідомляється на сайті ВВС.

Корпорація заявила, що монтаж створив «помилкове враження, ніби президент Трамп безпосередньо закликав до насильницьких дій», і повідомила, що більше не показуватиме програму 2024 року.

У розділі «Виправлення та уточнення», опублікованому в четвер увечері, BBC повідомила, що програму Panorama було переглянуто після критики редагування промови Трампа.

«Ми визнаємо, що наш монтаж ненавмисно створив враження, що ми показуємо один безперервний розділ промови, а не уривки з різних моментів промови, і що це створило помилкове враження, що президент Трамп прямо закликав до насильницьких дій», – йдеться у повідомленні.

Адвокати BBC написали листа юридичній команді президента Трампа у відповідь на лист, отриманий у неділю, повідомив речник BBC.

«Голова BBC Самір Шах окремо надіслав особистого листа до Білого дому, в якому повідомив президенту Трампу, що він і корпорація вибачаються за монтаж промови президента від 6 січня 2021 року, яка була представлена в програмі», – сказав він.



Представник мовника зазначив, що «хоча BBC щиро шкодує про те, як було змонтовано відеокліп, ми категорично не погоджуємося з тим, що є підстави для позову про наклеп».

Раніше стало відомо, що адвокати Трампа погрожують подати позов проти BBC на суму 1 млрд доларів за завдану шкоду, якщо корпорація не відкличе свої слова, не вибачиться і не виплатить йому компенсацію.

9 листопада генеральний директор BBC Тім Деві та головна виконавча директорка новин Дебора Тернесс подали у відставку.Це сталося після того, як газета The Telegraph опублікувала подробиці про витік внутрішньої службової записки BBC, в якій йшлося про те, що програма відредагувала дві частини промови Трампа так, щоб здавалося, ніби він прямо закликав до заворушень у Капітолії в січні 2021 року.

Президент США Дональд Трамп привітав новину про відставки та подякував виданню The Telegraph за те, що воно викрило корупцію медіа, яку він назвав «жахливою річчю для демократії».