Трамп погрожує ВВС судовим позовом на мільярд доларів

Президент США Дональд Трамп погрожує подати до суду на BBC після критики щодо того, як була відредагована і використана його промова в документальному фільмі Panorama.

Як повідомляє британська телерадіомовна корпорація, його юридична команда визначила BBC термін до 14 листопада, щоб зробити «повне і справедливе спростування» документального фільму, інакше мовнику загрожує позов на суму 1 млрд доларів (760 млн фунтів стерлінгів).

У листі йдеться про три основні вимоги: публікація повного спростування, вибачення та матеріальна компенсація.

Голова BBC Самір Шах вибачився за «помилкове судження» щодо монтажу та заявив, що BBC «розглядає» шляхи реагування на претензії Трампа.

9 листопада генеральний директор BBC Тім Деві та головна виконавча директорка новин Дебора Тернесс подали у відставку.Це сталося після того, як газета The Telegraph опублікувала подробиці про витік внутрішньої службової записки BBC, в якій йшлося про те, що програма відредагувала дві частини промови Трампа так, щоб здавалося, ніби він прямо закликав до заворушень у Капітолії в січні 2021 року.

Президент США Дональд Трамп привітав новину про відставки та подякував виданню The Telegraph за те, що воно викрило корупцію медіа, яку він назвав «жахливою річчю для демократії».



