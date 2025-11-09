Гендиректор ВВС оголосив про відставку після суперечки щодо редагування фільму про Трампа

Генеральний директор Британської телерадіомовної корпорації (BBC) оголосив про свою відставку в неділю після суперечки щодо редагування документального фільму про президента США Дональда Трампа. Про це повідомляється на сайті ВВС.

Тім Дейві та керівник відділу новин BBC Дебора Тернесс подали у відставку після звинувачень у тому, що документальний фільм флагманської програми Panorama відредагував промову Трампа, ввівши в оману глядачів.

«Загалом BBC працює добре, але були допущені деякі помилки, і як генеральний директор я маю взяти на себе повну відповідальність», – сказав Дейві у своїй заяві.

Тернесс сказала, що «тривала суперечка» навколо документального фільму «досягнула стадії, коли вона завдає шкоди BBC». Вона заявила, що «вся відповідальність лежить на мені».

«Хоча помилки й були допущені, я хочу абсолютно чітко заявити, що нещодавні звинувачення в інституційній упередженості BBC News є хибними», – додала вона.

Ці відставки відбулися після того, як газета The Telegraph опублікувала подробиці про витік внутрішньої службової записки BBC, в якій йшлося про те, що програма відредагувала дві частини промови Трампа так, щоб здавалося, ніби він прямо закликав до заворушень у Капітолії в січні 2021 року.

Витік службової записки надійшов від Майкла Прескотта, колишнього незалежного зовнішнього радника комітету з редакційних стандартів мовника. Він залишив цю посаду в червні.

Прескотт висловив стурбованість щодо документального фільму «Трамп: Другий шанс?», який транслювався минулого року та був створений для BBC незалежною продюсерською компанією October Films Ltd, до якої також звернулися за коментарем.

У неділю міністр культури Ліза Ненді заявила, що щодо мовника було висунуто низку «дуже серйозних звинувачень», «найсерйозніше з яких полягає в тому, що існує системна упередженість у висвітленні складних питань на BBC».

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт відреагувала на відставку Тіма Дейві та Дебори Тернесс. У соцмережі Х вона опублікувала два скріншоти новинних статей поруч – над першим скріншотом статті Telegraph із заголовком: «Трамп оголошує війну «фейковим новинам» BBC» вона написала слово «постріл», а також «переслідувач» – над скріншотом повідомлення BBC News про відставку Тіма Дейві.



