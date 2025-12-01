Ніка Новак: ув'язнення за співпрацю з Радіо Свобода, голодування, зникнення із російської колонії

Ніка Новак, російська журналістка, яка співпрацювала з різними ЗМІ, визнаними в Росії «іноагентами», зокрема з Радіо Свобода як позаштатна кореспондентка, була засуджена російським судом за «співробітництво з іноземною організацією на конфіденційній основі» у листопаді 2024 року. За вироком суду її ув'язнили на 4 роки. Відомо, що Ніка оголошувала голодування в колонії, а тепер адвокатка повідомила, що вона зникла з колонії.

Юлія Кузнєцова, адвокатка російської журналістки Ніки Новак, повідомила, що її підзахисна зникла з колонії № 11 у селищі Бозой Іркутської області Росії.

Як розповідає адвокатка, минулого тижня іншого захисника не пустили до колонії, і він помітив підвищену активність співробітників Слідчого комітету Росії (СКР) щодо цього пенітенціарного закладу.

«Цього тижня до Ніки намагався пройти мій колега–адвокат – його не пустили. У колонії він помітив явний гамір та велику кількість співробітників СК. Що саме сталося – співробітники установи не пояснюють», – написала Кузнєцова.

Кузнєцова подзвонила в колонію, щоб дізнатися про Ніку Новак, але їй відмовилися надати інформацію і вона написала офіційний запит.

Адвокатка припустила, що Новак етапували з колонії, однак керівництво колонії не підтверджує і не спростовує цього.

Мати Ніки Новак, яка веде телеграм–канал про її справу, також припустила, що журналістку етапували. Вона також зазначила, що, судячи з отриманого листа, журналістка припинила голодування.

Етап може тривати й кілька тижнів. Увесь цей час зв’язку із засудженою немає.

Відомо, що раніше Новак неодноразово скаржилася на тиск з боку адміністрації колонії, а також на те, що її помістили в камеру із засудженими, які ставили їй провокаційні запитання і намагалися спровокувати її на конфлікт.

26 листопада 2024 року суд у російські Читі засудив Ніку Новак до 4 років ув’язнення за статтею «про конфіденційне співробітництво з іноземною державою». Апеляцію відхилили.

Новак працювала у виданні «ChitaMedia», була головним редактором сайту «Zab ru». У 2014 році вона поїхала на контрольований російськими гібридними силами Луганськ і працювала у районній газеті «Лутугинская слава».

Пізніше Новак повернулася до Чити і почала співпрацювати з проєктом Радіо Свобода Сибирь. Реалии та іншими незалежними виданнями, зокрема зі ЗМІ–«іноагентами».

13 листопада 2025 року Новак оголосила голодування через поведінку підселеної до неї ув’язненої.

Правозахисний Центр «Меморіал» визнав Ніку Нова політув'язненою Кремля.



