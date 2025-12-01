Ніка Новак: ув'язнення за співпрацю з Радіо Свобода, голодування, зникнення із російської колонії

Ніка Новак, російська журналістка, яка співпрацювала з різними ЗМІ, визнаними в Росії «іноагентами», зокрема з Радіо Свобода як позаштатна кореспондентка, була засуджена російським судом за «співробітництво з іноземною організацією на конфіденційній основі» у листопаді 2024 року. За вироком суду її ув'язнили на 4 роки. Відомо, що Ніка оголошувала голодування в колонії, а тепер адвокатка повідомила, що вона зникла з колонії.
Юлія Кузнєцова, адвокатка російської журналістки Ніки Новак, повідомила, що її підзахисна зникла з колонії № 11 у селищі Бозой Іркутської області Росії.
Як розповідає адвокатка, минулого тижня іншого захисника не пустили до колонії, і він помітив підвищену активність співробітників Слідчого комітету Росії (СКР) щодо цього пенітенціарного закладу.
«Цього тижня до Ніки намагався пройти мій колега–адвокат – його не пустили. У колонії він помітив явний гамір та велику кількість співробітників СК. Що саме сталося – співробітники установи не пояснюють», – написала Кузнєцова.
Кузнєцова подзвонила в колонію, щоб дізнатися про Ніку Новак, але їй відмовилися надати інформацію і вона написала офіційний запит.
Адвокатка припустила, що Новак етапували з колонії, однак керівництво колонії не підтверджує і не спростовує цього.
Мати Ніки Новак, яка веде телеграм–канал про її справу, також припустила, що журналістку етапували. Вона також зазначила, що, судячи з отриманого листа, журналістка припинила голодування.
Етап може тривати й кілька тижнів. Увесь цей час зв’язку із засудженою немає.
Відомо, що раніше Новак неодноразово скаржилася на тиск з боку адміністрації колонії, а також на те, що її помістили в камеру із засудженими, які ставили їй провокаційні запитання і намагалися спровокувати її на конфлікт.
- 26 листопада 2024 року суд у російські Читі засудив Ніку Новак до 4 років ув’язнення за статтею «про конфіденційне співробітництво з іноземною державою». Апеляцію відхилили.
- Новак працювала у виданні «ChitaMedia», була головним редактором сайту «Zab ru». У 2014 році вона поїхала на контрольований російськими гібридними силами Луганськ і працювала у районній газеті «Лутугинская слава».
- Пізніше Новак повернулася до Чити і почала співпрацювати з проєктом Радіо Свобода Сибирь. Реалии та іншими незалежними виданнями, зокрема зі ЗМІ–«іноагентами».
- 13 листопада 2025 року Новак оголосила голодування через поведінку підселеної до неї ув’язненої.
- Правозахисний Центр «Меморіал» визнав Ніку Нова політув'язненою Кремля.
