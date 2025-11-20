Угорська служба Радіо Свобода зупиняє роботу

Угорська служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) закривається опівночі 21 листопада – через п’ять років після перезапуску з метою надання незалежних і точних новин народу Угорщини.

У своєму зверненні служба заявила, що «віддано працювала, щоб забезпечити незалежну журналістику для аудиторії в Угорщині».

Створений службою контент залишиться доступним онлайн. Журналісти подякували своїм читачам «за довіру, залученість та підтримку».

«Ми вдячні за увагу та підтримку аудиторії з першого дня нашої нової роботи та мали честь надавати їм унікальні та оригінальні історії», – сказав керівник угорської служби Тібор Вовеш.

Читайте також: Ув’язнена в РФ журналістка Ніка Новак оголосила голодування через умови в колонії

Президент і головний виконавчий директор Радіо Свобода Стів Капус високо оцінив роботу журналістів угорської служби.

«Їхній професіоналізм, відданість справі та непохитний внесок у нашу місію значною мірою сформували наш успіх, і ми залишаємося глибоко вдячними за все, що вони принесли в цю організацію», – сказав він.

Угорська служба була перезапущена у 2020 році за вказівкою Конгресу Сполучених Штатів. До цього вона працювала з 1950 по 1993 рік.

Агентство США з питань глобальних медіа (USAGM), яке контролює Радіо Свобода, «Голос Америки» та інших міжнародних мовників США, 5 листопада повідомило Конгрес про свій намір припинити роботу Угорської служби Радіо Свобода. Припинення набуває чинності 21 листопада 2025 року.



