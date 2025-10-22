Ув’язненим у Білорусі й Грузії журналістам присудили премію Сахарова 2025 року

Європарламент присудив премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки» білоруському журналісту Анджею Почобуту і грузинській журналістці Мзії Амаглобелі – вони відбувають терміни ув’язнення в Білорусі й Грузії за звинуваченнями, пов’язаними з їхньою роботою.

«Обидва є журналістами, які зараз перебувають у в’язниці за сфабрикованими звинуваченнями просто за виконання своєї роботи і за висловлювання проти несправедливості», – йдеться у заяві президентки Європарламенту Роберти Мецоли.

«Їхня мужність зробила їх символами боротьби за свободу й демократію», – наголошується в заяві.

Анджей Почобут, ув’язнений з 2021 року, «відомий своєю різкою критикою режиму Лукашенка і роботами з історії і прав людини, неодноразово зазнав арештів», йдеться у повідомленні Європарламенту.

У лютому 2023 року його засудили до восьми років колонії посиленого режиму за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі і закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди нацбезпеці.

Мзію Амаглобелі – грузинську журналістку, засновницю незалежних ЗМІ Batumelebi і Netgazeti, затримали на початку 2025 року, а пізніше засудили до двох років позбавлення волі за «опір або застосування насильства до співробітника правоохоронних органів» під час проєвропейського протесту після суперечливих парламентських виборів у Грузії в жовтні 2024 року.

Відтоді з’явилися численні повідомлення про погіршення її здоров’я під час ув’язнення. Її вирок, засуджений ЄС, Європейською і Міжнародною федераціями журналістів і правозахисними групами, розглядається як частина ширшої державної кампанії з метою придушення інакомислення й обмеження свободи слова в Грузії.

Амаглобелі вважається першою жінкою-політичною ув’язненою у Грузії з моменту здобуття нею незалежності в 1991 році, вона також є першою грузинкою, яка отримала премію.

Церемонія нагородження відбудеться у Страсбурзі 16 грудня.