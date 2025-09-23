Премія Сахарова: хто претендує на найвищу правозахисну нагороду ЄС?

Цієї осені визначать лауреата найпрестижнішої правозахисної нагороди ЄС – Премії Сахарова. Серед номінантів – ув'язнений білоруський журналіст Анджей Почобут і палестинські гуманітарні працівники. Тим часом у Європарламенті вже розгортається політична боротьба.

Сезон нагород розпочатий – принаймні, коли йдеться про відзнаки з потужним політичним підтекстом.

Увага, звісно, буде прикута до Нобелівського комітету в Норвегії, який оголосить лауреата Нобелівської премії миру 10 жовтня – особливо з огляду на те, що деякі країни висунули кандидатуру президента США Дональда Трампа.

Однак цієї осені також буде оголошено іще одну престижну нагороду – щорічну Премію Сахарова за свободу думки, яка є найвищою правозахисною відзнакою Європейського Союзу.

Хоча американського президента не було висунуто на цю премію в розмірі 50 000 євро (59 000 доларів), чимало кандидатів – це особи й організації з регіонів, що охоплює мовлення Радіо Свобода. Серед них – сербські студентські протестувальники, прайд у Будапешті, польсько-білоруський журналіст Анджей Почобут, а також грузинська журналістка Мзія Амаглобелі разом із демократичним рухом своєї країни.

Їхніми конкурентами є палестинські журналісти та працівники гуманітарної сфери, а також нещодавно вбитий американський консервативний політичний активіст Чарлі Кірк.

Політичні маневри

Премією повністю опікується Європейський парламент.

Створена у 1988 році на честь радянського науковця і дисидента Андрія Сахарова, вона стала одним із ключових інструментів публічної дипломатії Європарламенту. Репресивні режими нерідко критикують євродепутатів за вибір номінантів і лауреатів.

Нерідкість, коли лауреати Премії Сахарова згодом отримують і Нобелівську премію миру – прикладами є пакистанська правозахисниця Малала Юсафзай і конголезький лікар-гуманітарій Дені Муквеге.

Номінації – які цьогоріч офіційно буде представлено 23 вересня на спільному засіданні комітетів Європарламенту з закордонних справ, розвитку і прав людини – зазвичай висувають політичні групи або принаймні 40 депутатів Європарламенту.

Термін подачі вже минув, і політичні групи публічно оголосили про своїх кандидатів.

Тож захід 23 вересня – це радше публічна презентація свого кандидата. Адже політична боротьба за включення до шортлиста з трьох осіб – і за перемогу – починається просто зараз.

І це – справжнє політичне протистояння.

Гра чисел

Розмір має значення. Шортлист буде сформований 16 жовтня, коли члени комітетів Європарламенту із закордонних справ та розвитку шляхом таємного голосування оберуть трьох кандидатів із найбільшою підтримкою.

Один депутат – один голос. І троє, які наберуть найбільше голосів, проходять далі.

Оскільки голосування таємне, офіційних результатів зазвичай не оголошують. Але медіа часто отримують цифри, і зазвичай боротьба точиться буквально за кілька голосів.

Дисципліна політичних груп тут критично важлива. Депутатів часто підштовхують голосувати за кандидата, якого висунула їхня політична сила. А склад комітетів формується пропорційно до розміру політичних груп, тож усе зводиться до арифметики.

Додаткову складність становлять ті кандидати, яких підтримує не політична група, а група депутатів з різних фракцій. Це робить все досить непередбачуваним.

І така непередбачуваність може зберігатися аж до остаточного рішення, яке ухвалять 22 жовтня.

Але остаточне слово належить не комітету, а Конференції президентів Європарламенту – до неї входять президентка парламенту Роберта Мецола і лідери восьми політичних груп. Тут також таємне голосування, і обговорення можуть бути тривалими. Проте знову ж таки: розмір має значення. Чим більша політична група – тим більша вага її голосу.

Хто увійде до шортлиста і хто зрештою переможе?

Логіка підказує, що це може бути Анджей Почобут, адже його підтримує найбільша політична група – правоцентристська Європейська народна партія (EPP). «Вони зазвичай домагаються свого», – сказав один чиновник Європарламенту в коментарі Радіо Свобода щодо премії.

Також важливо, що Почобута номінувала і група європейських консерваторів і реформістів (ECR) – четверта за розміром.

У 2024 році саме ці дві групи разом успішно висунули на премію венесуельських опозиційних політиків Марію Коріну Мачадо і Едмундо Гонсалеса.

Представники цих груп повідомили Радіо Свобода, що перемога Почобута може сприяти його звільненню з в’язниці – особливо в умовах, коли авторитарний режим Олександра Лукашенка почав звільняти політичних в’язнів. Це відбувається після масштабних репресій проти громадянського суспільства та опозиції після спірних президентських виборів у Білорусі 2020 року, які широко засудили як сфальсифіковані.

Проте перемога Почобута – далеко не гарантована.

Друга за розміром група, соціал-демократична, висунула кандидатуру «журналістів і гуманітарних працівників у зонах конфлікту», яких представляють Асоціація палестинських журналістів, Червоний Півмісяць Палестини (PRCS) та Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA).

А ще лівіша група The Left висунула низку палестинських журналістів.

Якщо ці дві групи домовляться об'єднати свої номінації та обрати одного палестинського кандидата чи організацію – вони потенційно можуть мати чисельну перевагу.

Аутсайдери

Мало шансів у Будапештського прайду, висунутого зеленими – нині це не надто впливова політична сила. Те саме стосується сербських студентських протестувальників, яких підтримує ліберальна група Renew – п’ята за розміром у парламенті.

Чарлі Кірк теж не має шансів – його підтримує найменша фракція, крайня права «Європа суверенних націй» (Europe of Sovereign Nations), з якою ніхто не хоче співпрацювати.

Темна конячка

Потенційною компромісною фігурою може стати ув'язнена грузинська журналістка Мзія Амаглобелі. Її підтримав 61 депутат із різних політичних фракцій. Зазвичай цього недостатньо навіть для потрапляння до шортлиста. Але майже всі політичні групи – включно з Європейською народною партією і соціал-демократами – раніше розглядали її кандидатуру перед тим, як обрати інших.

Тож у парламенті її широко визнають і поважають. До того ж, жоден грузин ще не отримував премію, а в парламенті хотіли б надіслати чіткий сигнал Тбілісі.

Хоча це й малоймовірно, але така можливість існує. Адже цьогорічна гонка – як ніколи відкрита.