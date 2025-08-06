У Грузії журналістку Амаглобелі засудили до двох років позбавлення волі

Журналістку, засновницю видань Netgazeti та Batumelebi Мзію Амаглобелі засудили до двох років позбавлення волі. Рішення ухвалила суддя Батумського міського суду Ніно Сахелашвілі, повідомляє 6 серпня проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Звинувачення перекваліфікували: замість статті про «напад на поліцейського або іншого представника влади» Амаглобелі визнали винною за статтею про «опір, погрозу або насильство щодо особи, яка підтримує громадський порядок, або іншого представника влади».

11 січня 2025 року журналістку Мзію Амаглобелі силовики затримали за адміністративною статтею під час проєвропейського мітингу в Батумі. Через кілька годин її затримали вдруге, цього разу за кримінальним звинуваченням у «нападі на поліцейського» – після того, як вона нібито дала ляпаса начальнику поліції Батумі Іраклі Дгебуадзе.

Дгебуадзе свідчив у суді, що після удару відчув біль і його щока почервоніла. Мзія Амаглобелі стверджує, що саме він образив її та плюнув їй в обличчя, після чого вона відреагувала інстинктивно. За словами захисту, справ не містить об’єктивних доказів провини журналістки, а звинувачення є політично мотивованими.

Міжнародні правозахисні та журналістські організації назвали затримання та судове переслідування Амаглобелі частиною «масштабних репресій проти свободи ЗМІ» в Грузії. Вони вимагали негайного звільнення журналістки та зняття всіх звинувачень. 19 червня Європейський парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію, в якій закликав до її «безумовного звільнення» та засуджував «систематичний напад режиму «Грузинської мрії» на незалежні ЗМІ та громадянське суспільство».

Грузинська опозиція та правозахисні організації називають Мзію Амаглобелі «політичним в’язнем» та «в’язнем сумління».

На судовому засіданні 4 серпня журналістка зробила свою останню заяву, подякувавши колегам, правозахисникам та міжнародним партнерам за їхню солідарність та підтримку.

Уряд Грузії наполягає, що справа Амаглобелі є звичайним кримінальним процесом, не пов’язаним з її професійною діяльністю. Водночас представники владної більшості та урядовці розкритикували резолюцію Європейського парламенту, назвавши її «надмірним втручанням у внутрішні справи країни». Вони наголошують, що «Грузія дасть ради з цим самостійно, без тиску з боку Брюсселя».