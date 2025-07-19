Європарламент: процес вступу Грузії до ЄС фактично зупинений до проведення чесних виборів

Грузія не зможе вступити до Європейського Союзу, доки її уряд не змінить авторитарний курс – про це йдеться в публікації, розміщеній на офіційній сторінці Європейського парламенту в соціальній мережі X.

У ній законодавчий орган ЄС висловив підтримку грузинському народу.

«Парламент не визнає нинішній уряд Грузії і заявляє, що процес її вступу до ЄС фактично припинений до проведення чесних виборів», – йдеться в заяві.





Європейський парламент ухвалив останню резолюцію щодо Грузії 9 липня. У документі засуджуються арешти опозиціонерів і звучить заклик до звільнення журналістки Мзії Амаглобелі та інших політичних в’язнів, а також заклик до проведення нових парламентських виборів.

Резолюція також закликає держави-члени розглянути додаткові обмежувальні заходи на додаток до санкцій, в тому числі:

відключення від найбільшої міжнародної банківської системи розрахунків SWIFT

«секторальні санкції, спрямовані на припинення джерел та потоків доходів режиму «Грузинської мрії»

Резолюції Європейського парламенту мають рекомендаційний, необов’язковий характер, хоч і висловлюють позицію політичних кіл держав-членів.

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Верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас 15 липня заявила, що розглядається можливість зупинення безвізового режиму з Грузією через «серйозний відкат» у демократичному розвитку країни.

Раніше у владній партії «Грузинська мрія» заявляли, що розмови про можливе зупинення безвізового режиму – це «шантаж» та «погрози».