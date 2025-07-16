«Відповідальність за створення загрози безвізу несе уряд Іванішвілі» – грузинські неурядові організації

Понад 40 неурядових організацій у Грузії виступили зі спільною заявою на тему можливого перегляду умов безвізового режиму з ЄС, про що йдеться в листі, надісланому владі Грузії Генеральним директоратом з міграції та внутрішніх справ Європейської комісії.

Неурядові організації нагадують, що право на безвізовий режим з ЄС «було отримане не зусиллями уряду, а всього суспільства», що «засновано на реалізації демократичних реформ, повазі до верховенства закону та захисту прав людини», і «якщо безвізовий режим для громадян Грузії буде призупинено, то вся відповідальність за це ляже на уряд Іванишвілі».

Грузинські неурядові організації заявляють, що залишаються «непохитними прихильниками європейської інтеграції» разом із більшістю суспільства та закликають «Іванішвілі припинити саботувати європейський вибір абсолютної більшості населення Грузії та Конституцію Грузії».

Раніше Генеральний директорат Європейської комісії з міграції та внутрішніх справ надіслав листа міністерці закордонних справ Грузії Маці Бочорішвілі, в якому лунає заклик надати оновлену інформацію про виконання рекомендацій комісії або, якщо вони ще не виконані, вжити відповідних заходів щодо їхнього виконання до кінця серпня.

У відповідь на «серйозний регрес» у розвитку демократії в Грузії Європейська комісія розглядає можливість припинення безвізового режиму.

Раніше у владній партії «Грузинська мрія» заявляли, що розмови про можливе зупинення безвізового режиму – це «шантаж» та «погрози».