Євросоюз попередив Грузію про зупинення безвізового режиму і поставив умови

Верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас підтвердила, що розглядається можливість зупинення безвізового режиму з Грузією через «серйозний відкат» у демократичному розвитку країни.

«На столі всі опції – включно із зупиненням безвізового режиму та інші заходи, які могли б змінити розрахунки грузинського уряду», – сказала Каллас перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі.

За її словами, ЄС підготував список заходів у відповідь на «неспівмірні вироки» учасникам протестів, серед яких були молоді люди. Каллас наголосила, що це вказує на проблемність судової системи, яка, за її словами, є частиною репресивного апарату.

Вона підтвердила, що до нового санкційного пакета включено імена двох грузинських суддів. За її словами, раніше в ЄС виникали розбіжності щодо санкцій, але обговорення тривають. Угорщина та Словаччина виступали проти санкційних заходів щодо Грузії.

«Сьогодні буде надісланий лист на адресу Грузії щодо безвізового режиму. Грузія мала певні умови, які вона мала виконати. Якщо у встановлений термін ці умови не будуть виконані, ми будемо змушені зупинити безвіз», – додала Каллас, не уточнивши, який термін буде вказано в листі. За інформацією Радіо Свобода, йдеться про жовтень цього року.

Раніше у владній партії «Грузинська мрія» заявляли, що розмови про можливе зупинення безвізового режиму – це «шантаж» та «погрози».