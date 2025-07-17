Візит до Європи не є «екзистенційним питанням» – Кобахідзе про можливе скасування безвізу з ЄС

Грузинський прем’єр Іраклі Кобахідзе заявив, що можливе зупинення безвізового режиму з Євросоюзом не є для країни «екзистенційним питанням», на відміну від збереження миру та стабільності. Про це він сказав 17 липня, коментуючи лист Єврокомісії, у якому від уряду Грузії вимагають виконання восьми рекомендацій.

«Якщо питання буде поставлене так – чи мир і стабільність, чи візова лібералізація, – ми, безумовно, віддамо перевагу миру та стабільності. Це вибір грузинського народу. Нас саме так ставлять перед вибором», – заявив прем’єр.

«Нам кажуть, що не можна ухвалювати закон, який обмежує зовнішньому гравцеві можливість фінансувати революційні процеси в країні. Це є загроза стабільності. Якщо питання порушується саме так, ми обираємо стабільність. Ми не поступимося», – наголосив Кобахідзе.

Він також заявив, що вимоги Євросоюзу не обґрунтовані юридично, а є «порожніми політичними ультиматумами». Політик додав, що закони «Про прозорість іноземного впливу» та законодавчий пакет «Про сімейні цінності та захист неповнолітніх», скасувати які вимагають у ЄС, необхідні для «захисту сімейних цінностей, прав неповнолітніх та запобігання деструктивним процесам».

Кобахідзе порівняв поведінку ЄС із практиками Радянського Союзу. «У Радянському Союзі приходили директиви із Москви – якщо не виконуєш, карають. Чим відрізняється Брюссель від Москви? Брюссель не має ставати як радянська Москва», – сказав він.









У листі, надісланому міністерці закордонних справ Маці Бочорішвілі, не зазначено конкретної дати виконання рекомендацій, проте верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що це кінець серпня.

Європейський редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк опублікував листа, надісланого послу ЄС у Брюсселі Вахтангу Махароблішвілі, написавши: «Ось правильний лист ЄС, надісланий Грузії щодо можливого зупинення дії безвізового режиму. У ньому згадується термін до серпня. Той документ, який було надано грузинським ЗМІ, був лише чернеткою».



