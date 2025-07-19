Сибіга пропонує Росії депортувати українців напряму через кордон, а не через Грузію

Росія використовує депортацію громадян України через Грузію як інструмент тиску, вважає міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Відповідну заяву він зробив 19 липня.

Сибіга запропонував Росії транспортувати цих людей безпосередньо до українського кордону. За його спостереженнями, з червня Росія значно збільшила кількість депортованих українських громадян, здебільшого колишніх ув’язнених, до кордону з Грузією.

«Унаслідок цього десятки людей, багато з яких не мають належних документів, застрягли в транзитній зоні. Українські консули активно працюють над тим, щоб надати цим особам документи та забезпечити їхній транзит до України через Молдову», – заявив міністр.

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Він зазначив, що 43 громадянина вже вдалося евакуювати цим шляхом, серед них – колишній політв’язень Андрій Коломієць. Водночас багато громадян України «досі перебувають у складних умовах на кордоні».

За словами міністра, Україна співпрацює з грузинською та молдовською сторонами, щоб повернути решту своїх громадян. Але немає жодної гарантії, що Росія не збільшить кількість депортованих.

«Щоб уникнути подальших ускладнень, ми публічно пропонуємо Росії передавати цих українських громадян безпосередньо на кордон з Україною. Ми готові їх там прийняти. Є відповідні ділянки кордону, де це можна зробити. Ми передаємо цю пропозицію напряму, а також через міжнародні організації офіційними каналами», – додав голова МЗС.





Раніше 19 липня президент Володимир Зеленський розповів, що Сибіга доповів на нараді про ситуацію в прикордонні між Росією та Грузією, де громадян України «фактично «викидають» із російської території без документів та попередження як України, так і грузинської сторони». Сере них – українці, яких випускають із тюрем і таборів на контрольованій Росією території.