Сибіга розкритикував Угорщину за заборону на в’їзд українським військовим посадовцям

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував рішення Будапешта заборонити в’їзд громадянам України 17 липня.

Дипломат назвав заборону на в’їзд на територію Угорщини трьом українським військовим посадовцям «необґрунтованою та абсурдною».

«Ми відкидаємо маніпуляції Угорщини та не потерпимо такої неповаги до наших військових. Україна залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь», – заявив Сибіга.

Раніше в четвер угорські медіа поширили заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, за якою Будапешт заборонив в’їзд трьом українським чиновникам. Рішення нібито пов’язане зі смертю українця угорського походження після мобілізації.

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Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр 10 липня заявив, що до МЗС викликали українського посла через смерть мобілізованого закарпатця угорського походження Йосипа Шебештеня. Мадяр стверджував, що чоловік помер через побиття представниками ТЦК під час його примусової мобілізації. Схожу версію озвучували й угорські ЗМІ.

Командування Сухопутних військ Збройних сил України відкинуло заяви про насильство. У ЗСУ зазначили, що Шебештень – громадянин України і був мобілізований до лав ЗСУ «на законних підставах 14.06.2025 року, після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби», а від 15 червня він проходив підготовку в одній із військових частин.

За заявою командування, Шебештень 18 червня самовільно залишив розташування військової частини, а 24 червня звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги Берегівської ЦРЛ. В нього діагностували гостру реакцію на стрес і госпіталізували до закладу з надання психіатричної допомоги в Береговому.

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Згідно із висновком судово-медичної експертизи, на який посилаються Сухопутні війська, «причиною смерті, яка настала 06.07.2025 року, стала тромбоемболія легеневої артерії, без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство».

У ЗСУ також наголосили, що відкриті до «прозорого вивчення обставин» справи.

Влада Угорщини неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля і критикувала Україну. У березні угорський міністр у справах ЄС Янош Бока запропонував зупинити допомогу Україні і перетворити її на «буферну зону» між Росією та ЄС. У МЗС України відкинули такі заяви. У відомстві наголосили, що безпека України – це частина безпеки Європи, і це має усвідомлювати також угорська сторона.



