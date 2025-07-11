У МЗС назвали маніпулятивною заяву керівництва Угорщини щодо мобілізації в Україні

У Міністерстві закордонних справ назвали маніпулятивними заяви влади Угорщини щодо мобілізації в Україні, зокрема щодо випадку зі смертю мобілізованого закарпатця угорського походження.

«Заяви керівництва Угорщини щодо мобілізації в Україні – маніпулятивні. Вони абсолютно спотворюють реальну ситуацію, підіграють Росії в її пропаганді», – заявив речник МЗС Георгій Тихий.

При цьому він зауважив, що в заяві угорської сторони не згадується Росія.

«Таке враження, ніби в Україні мобілізація існує сама по собі, бо уряд просто вирішив мобілізувати людей», – сказав Тихий, наголосивши, що «причиною мобілізації в Україні є російська агресія проти нашої держави, і оминати цей факт – нелогічно й абсурдно».

«Ми хочемо також нагадати угорській стороні, що в умовах постійної російської загрози, кожен українець, зокрема й угорського походження, змушений захищати свої домівки, життя своїх рідних і суверенітет своєї держави», – додав речник.

За його словами, спроби використати такі випадки в політичних цілях шкодять українсько-угорським відносинам і створюють «непотрібне напруження».

«Закликаємо офіційний Будапешт відмовитися від подальших маніпуляцій на цій темі. Якщо в Угорщини справді існує занепокоєння долею етнічних угорців, які живуть в Україні, то їм доцільно було б зосередити свої зусилля на впливі на Росію, щоб та припинила обстріли й агресію загалом», – підсумував речник МЗС.

Напередодні заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр заявив, що до МЗС викликали українського посла через смерть мобілізованого закарпатця угорського походження Йосипа Шебештеня. Мадяр заявив, що чоловік помер через побиття представниками ТЦК під час його примусової мобілізації. Схожу версію озвучували й угорські ЗМІ.

«Обурливо й неприйнятно забити когось до смерті, до того ж угорця, лише тому, що він не хотів йти на війну і не хотів брати участі в безглуздих убивствах», – написав Мадяр у фейсбуці.

Читайте також: «Мобілізація не має бути шоком. ТЦК повинні змінитися» – Сирський

Командування Сухопутних військ Збройних сил України відкинуло заяви про насильство. У ЗСУ зазначили, що Шебештень – громадянин України і був мобілізований до лав ЗСУ «на законних підставах 14.06.2025 року, після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби», а від 15 червня він проходив підготовку в одній із військових частин.

«18 червня 2025 року він самовільно залишив розташування військової частини, без зброї, що зафіксовано в офіційному акті службового розслідування. У подальшому з’ясовано, що 24 червня громадянин Шебештень Й.Й. особисто звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги Берегівської ЦРЛ, де останньому було встановлено діагноз: гостра реакція на стрес і проведено госпіталізацію на стаціонарне лікування до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове (згідно медичної карти стаціонарного хворого, жодних тілесних ушкоджень при обстеженні не виявлено)», – йдеться в повідомленні.

У Сухопутних військах заявили, що висновок судово-медичної експертизи підтверджує, «що причиною смерті, яка настала 06.07.2025 року, стала тромбоемболія легеневої артерії, без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство».

У ЗСУ також наголосили, що відкриті до «прозорого вивчення обставин» справи.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Неодноразово зазначалось, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.

Влада Угорщини неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля і критикувала Україну. У березні угорський міністр у справах ЄС Янош Бока запропонував зупинити допомогу Україні і перетворити її на «буферну зону» між Росією та ЄС. У МЗС України відкинули такі заяви. У відомстві наголосили, що безпека України – це частина безпеки Європи, і це має усвідомлювати також угорська сторона.