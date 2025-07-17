Президент СКУ каже, що закон про множинне громадянство прискорить повернення українців. Як і коли?

Закон про множинне громадянство, який 15 липня підписав президент України, прискорить і забезпечить повернення українців на батьківщину для відновлення України від наслідків російсько-української війни. Таку думку висловив президент Світового конґресу українців Павло Ґрод в інтерв’ю для Радіо Свобода.

За його словами, до закону увійшло «все важливе, крім присяги». Про що ж мова? І як, за словами, бути з українцями в окупації, які під примусом взяли російські паспорти?

– Як голова Світового конґресу українців ви давно обстоювали ухвалення закону про множинне громадянство. Які головні переваги, з вашого погляду, це дає?

– Сьогодні за кордоном живе майже стільки ж українців, як і в Україні. І більшість із них має громадянство іншої країни (дехто має подвійне, тобто українське та ще одне). До того ж, від початку повномасштабної війни виїхало десь сім мільйонів українців.

За даними ООН, офіційно за кордоном перебуває 6,8 мільйона воєнних біженців з України.

Багато дітей народжуються за кордоном й мають обирати громадянство – і часто тієї країни, де проживають. Тож закон опирається на реальність.

Закон про множинне громадянство прискорить і забезпечить повернення українців в Україну для її відновлення

Українці за кордоном не будуть змушені вибирати, а зможуть бути громадянами обох країн.

Нещодавно я виступав на міжнародній конференції з питань відновлення України в Італії. На різних її платформах йшлося про те, що потрібно, аби в Україну повернулися приблизно вісім мільйонів українців, щоб допомогти відбудувати чи відновити країну. Мусимо забезпечити це повернення, створити умови.

Відбудова має бути на різних рівнях: цивільному, інфраструктурному, енергетичному – у кожній галузі, і на держслужбі зокрема. І для цього потрібно, щоби ті, що поверталися, були повноправними громадянами України, з повноцінними правами й обов'язками. Практично у кожній сфері є дефіцит кадрів, і закордонні українці можуть його заповнити.

Тому цей закон про множинне громадянство прискорить і забезпечить повернення українців в Україну для її відновлення. Всі не повернуться, але частина тих, хто реалізувався за кордоном, готові будуть якийсь час працювати в Україні за менші зарплати.

У кожній сфері є дефіцит кадрів, і закордонні українці можуть його заповнити

– Принаймні поки триває війна, відбудова здається віддаленою перспективою. Російські війська регулярно обстрілюють Україну, влучають по цивільних об’єктах, хоч в РФ і заперечують цілеспрямовані атаки по них. Важко уявити, що українці – і біженці, і ті, хто виїхав раніше – зараз будуть масово повертатися.

– Знаю багатьох українців за кордоном, дуже зацікавлених у тому, щоб допомогти з відбудовою. Це не значить, що кожен повернеться жити в Україну на постійно, але багато хто повернеться у різних формах: відкрити бізнес, вчителювати, бути професором чи лікарем. Може, це буде на кілька тижнів, на кілька років або назавжди. Але я бачу цю зацікавленість.

На конференції в Італії ми говорили, зокрема, й про це з представниками місцевих українських організацій. Важливо створити відповідні умови: щоб вони легко могли інтегруватися в суспільство, почуватися рівноправними членами, мали право голосувати, обирати й обиратися на різні посади.

Ці умови різні: економічні, юридичні, соціальні. Все це нелегко, але множинне громадянство багато допоможе в цьому напрямку.

– Поки триває війна, то разом із правами громадяни отримують і обов’язки, зокрема захищати Україну. З огляду ще й на це, як можливе повернення?

– Повертатися можливо. Можливо, люди не зразу прийматимуть громадянство, бо тоді не зможуть виїхати з країни, а вже коли закон про військову службу завершиться. Але головне, що закон дозволяє уникнути невизначеності: я є громадянином України чи ні? Щоб мільйони українців не перебували у невизначеності: легально вони мають два громадянства чи ні?

Треба щодня відновлювати Україну, бо щодня росіяни її нищать

Щодо відбудови, то вона відбувається чи не щодня. Треба щодня відновлювати Україну, бо щодня росіяни її нищать. Це не питання відновлення колись, а сьогодні. На конференції з відбудови донори й партнери України пообіцяли понад 10 млрд євро – це показник, що країни готові допомагати вже сьогодні і у всіх сферах. Це стосується і систем управління, соціального забезпечення. Нам потрібна міжнародна підтримка, і зараз вона діє.

Треба давати меседж кожному українцю в світі: ми вас закликаємо, ми вас запрошуємо. Щоб люди вже думали й готувалися до цього повернення.

– У вас канадське громадянство і українська національність. Що особисто для вас означатиме можливість набути українське громадянство?

– Коротко переповім свою родинну історію. Мої батьки – біженці з України після Другої світової війни. Коли вони були малими, то німці забрали їх із їхніми сім'ями на примусову працю на німецькі ферми. Після війни вони, які і сотні тисяч українців, залишилися за межами радянської України. Не могли повернутися, бо їх би розстріляли як агентів німців. Якийсь час вони перебували у таборах для переміщених осіб, а згодом отримали нагоду емігрувати.

Тож мої батьки, коли приїхали в Канаду, разом із такими самими біженцями взялися створювати громади, будувати церкви, культурні центри, школи, молодіжні організації. Вони будували ціле українське життя, так я виховувався у патріотичному дусі.

Маю право отримати польське громадянство, але не буду цього робити

Одна з головних цілей Світового конґресу українців – створити потужний український світ, виховувати свідомих українців за кордоном на багато поколінь. Як єврейська громада робить це дуже успішно вже сотні років. Бо російський ворог скоро нас не облишить.

Я буду чекати нагоди прийняти українське громадянство, коли будуть зрозумілі й чіткі процедури. Між іншим, маю право отримати громадянство Польщі, бо мій батько народився на українській території, яка сьогодні перебуває у державних кордонах Польщі. Але не буду цього робити.

– Якою ви бачите свою роль в Україні? Чи може громадянство згодитися вам для політичних амбіцій?

Мусимо готувати наших найкращих лідерів по світу, щоб вони були готові долучитися і бути державними службовцями в Україні

– Це нереально, що хтось приїде з-за кордону й стане президентом України. Але я готовий піти десь на держслужбу, де це буде потрібно. Гадаю, що ми мусимо готувати наших найкращих лідерів по світу, щоб вони були готові долучитися і бути державними службовцями в Україні і служити своїй батьківщині так, як вчили наші батьки.

– Українські правозахисники називали «дискримінаційною» норму цього закону щодо українців на окупованих територіях. Йдеться про те, що люди, які добровільно взяли громадянство Росії, країни-агресора щодо України, не можуть претендувати на українське громадянство. Низка правозахисних організацій виступила з заявою щодо цього пункту та говорила про те, що під російською окупацією не може йтися про жодну добровільність. Як із цим бути?

СКУ працював із ВР, щоб удосконалити цей закон. Крім присяги, все важливе увійшло до закону

– Питання окупованих територій дуже складне. Тому почну з простого. Світовий конґрес українців працював із Верховною Радою, щоб удосконалити цей закон. Принциповими для нас були три аспекти. Перше – рівність громадян перед законом. Друге – перелік країн, із якими Україна дозволятиме подвійне громадянство. І третє – іспити на знання української мови, Конституції, історії та присяга на вірність державі. Крім присяги, все важливе увійшло до закону.

Щодо переліку країн, то його має скласти Кабмін, враховуючи безпекову ситуацію та міжнародну політику. Я сподіваюся, що Кабмін матиме мудрість ухвалити правильні рішення, бо вони будуть змінюватися, залежно від безпекової ситуації. Пріоритетом є безпека української держави.

Щодо українців на окупованих територіях, то мусимо подумати, як вони ставляться до української державності. Має бути напрацьована державна політика щодо реінтеграції.

– Ще належить визначити список країн, щодо яких діятиме спрощена процедура отримання українського громадянства. Чи має з-поміж них бути Угорщина, на вашу думку? Чи не спричинить це нових проблем?

– Це вирішує Кабінет міністрів. Це буде політичне рішення, яке вони ухвалюватимуть. Треба, щоб охочі склали іспити, засвідчили свої знання мови, історії, Конституції, і також щоб прийняли присягу. Цього немає в чинних правилах, а я думаю, це дуже важливо, щоб людина присягнула, що готова служити Україні. І з такими запобіжниками можна впоратися навіть із подвійним громадянством з українцями в Угорщині. Серед них є багато патріотів, які працюють у розбудові і допомагають Україні.

А Орбан не назавжди. Не знаю, чи оберуть його на наступних виборах, чи все ж, сподіваюся, угорці приймуть нормальний шлях у своєму політичному майбутньому.

За останні 30+ років були українські громадяни, які виявилися зрадниками держави. Тому я так наполягаю на присязі.

– Ви спілкуєтеся з українцями по світу: чи чуєте від них запит на множинне громадянство і для втілення яких цілей?

– Цей закон для них означає, що Україна готова їх офіційно, через громадянство, сприймати як повноправних членів держави з усіма правами й обов'язками. Це дає людині відчуття: я – такий же українець, живу за такими ж правилами, маю право голосувати за президента України, маю обов'язок служити та захищати інтереси української держави.

Для перемоги Україні потрібна міжнародна підтримка: збройна, економічна, політична. Втримати її можна завдяки зусиллям закордонних українців, зокрема, їхнім акціям, мітингам тощо. Бо там, де підтримка громадянського суспільства падає, політикам важче ухвалювати позитивні рішення щодо надання фінансової, військової допомоги.

Роль світового українства є дуже важливою і для української економіки (до повномасштабного вторгнення українці перераховували приблизно 14 мільярдів доларів щорічно до бюджету або переказами для родичів в Україну – ред.), і для майбутнього нашої держави (торік українці з-за кордону переказали 9,6 мільярда доларів, за даними Нацбанку – ред.). Маємо почуватися як єдиний український світовий народ і бути готовими працювати разом: чи в Україні, чи за кордоном.