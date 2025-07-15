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Новини | Політика

Зеленський підписав закон про множинне громадянство

Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 15 липня підписав закон, який врегульовує питання множинного громадянства.

Після підписання глава держави зазначив, що підписав ухвалений 18 червня закон із серією змін у питаннях набуття і збереження громадянства України.

«Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною», – наголосив Зеленський.

Документ, зокрема, передбачає випадки, в яких для громадян України допускається множинне громадянство:

  • одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства (підданства) іншої держави
  • набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства або підданства своїх усиновлювачів-іноземців
  • автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем
  • автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства (підданства) іншої держави
  • набуття громадянства України іноземцями в передбаченому законом спрощеному порядку
  • набуття громадянином України громадянства країни з переліку держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку


Множинне громадянство не допускається щодо людей, які мають громадянство країни, визнаної Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом, або такої, що не визнає територіальну цілісність та суверенітет України.

Множинне громадянство: що думають про закон жителі Києва
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Множинне громадянство: що думають про закон жителі Києва

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Наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про запровадження множинного громадянства. Ухвалений за основу законопроєкт №11469 президент України Володимир Зеленський подав на розгляд парламенту ще у серпні 2024 року.

Документ передбачає надання громадянам України можливості мати кілька паспортів різних країн і окреслює умови множинного громадянства.

Передбачається, що іноземне громадянство можна буде набувати зі збереженням українського. А право на український паспорт, відповідно до законопроєкту, отримають іноземні громадяни.


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