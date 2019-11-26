Від зміцнення гривні економіка України програє – радник президента Зеленського

Гості програми «Ваша Свобода»: радник президента України Олег Устенко; член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Гривня продовжує посилювати свої позиції. 26 листопада Нацбанк України зміцнив її курс на 11 копійок. І тепер він становить 24,05 за долар. А стосовно євро курс – 26,47. Тут теж гривня стала міцнішою на 25 копійок. Таким чином гривня зміцнюється при президенті Зеленському.

Олександр Лащенко: Пане Пендзин, зміцнюється гривня? Це така серйозна тенденція? До 2 може впасти?

Жовтень до жовтня українська промисловість продемонструвала мінус 5%

Олег Пендзин: Те, що на сьогодні відбувається, є неприроднім. Це є результат дій Мінфіну на ринку державних облігацій внутрішньої позики і недостатньо активної реакції на події, що відбуваються в країні, НБУ.

На жаль, основні показники української економіки не дають великої втіхи. Так, ми маємо 4,2% росту ВВП за 9 місяців. Проте треба чітко розуміти, що жовтень до жовтня українська промисловість продемонструвала мінус 5%! При тому, що такий ріст ВВП досягнутий за рахунок активізації споживчого попиту, оптимізації роздрібної торгівлі. За даними НБУ, минулого року – 12 мільярдів доларів, а за даними Світового банку, 14 мільярдів доларів, що перерахували наші заробітчани в Україну. Це гроші не інвестиційні і пішли на збільшення споживання.

Не дай Господь, наші іноземні інвестори змінять свої позиції до українських державних облігацій внутрішньої позики – будемо мати дуже стрімке падіння курсу гривні

Ми сидимо на достатньо серйозній пружині, яка стискається. Не дай Господь, наші іноземні інвестори портфельні або, простіше кажучи, фінансові спекулянти чогось раптом змінять свої позиції по відношенню до українських державних облігацій внутрішньої позики і почнуть з неї виходити, будемо мати дуже стрімке падіння курсу гривні.

Прогноз соціально-економічного розвитку, який нещодавно був ухвалений урядом і підтверджений Верховною Радою, на базі якого будувався і бюджет на 2020 рік, то у 2022 році, у відповідності до реалістичного прогнозу, нас чекає дефіцит торговельного балансу в розмірі мінус 25 мільярдів доларів. Ми очікувано, до прогнозів Мінекономіки, відомства Мілованова, будемо у 2022 році на 25 мільярдів менше продавати, ніж купувати.

– Пане Устенко, є чому радіти? Гривня от у роздрібній торгівлі навіть 24 гривні до долара...

Олег Устенко: Я не в захваті від того, що відбувається на валютному ринку. Економіка, яка є експортозалежна, як українська економіка, програє від дуже міцної грошової одиниці. А у нас зміцнення достатньо тривале – 20% плюс до курсу гривні у порівняні з тим курсом, який був закладений у держбюджет на поточний, 2019 рік. Це означає, що ми не доотримуємо кошти у дохідну частину держбюджету.

Ситуація буде змінюватися достатньо швидко. У бюджеті на наступний рік курс вищий. Будемо в межах 26-27 гривень за долар

Були тактичні прорахунки в монетарній політиці НБУ. Ситуація буде змінюватися достатньо швидко. У бюджеті на наступний рік курс вищий, ніж який ми зараз бачимо. Я не бачу дуже значних ризиків курсових, щоб сказати, що ми не будемо знаходитися в межах 26-27 гривень за долар, що було б логічно.

Гривня міцнішає від того, що є достатня пропозиція грошей. Плюс розрахунок на приплив прямих іноземних інвестицій в цьому році 3 мільярдів доларів, що означає, що десь 60% дефіциту рахунку поточних операцій буде перекрито.

У нас 22 мільярди доларів, навіть більше – золотовалютний резерв. Наша так звана відкрита непокрита потреба у валюті на наступний рік складає 10 мільярдів доларів.

– Пане Устенко, що ж очікувати 2020 року?

Вартість кредитів буде значно зменшуватися. На кінець 2020 року вартість кредитів – на рівні 12-13%. Це нонсенс!

Олег Устенко: Ми в праві очікувати пом’якшення монетарної політики. НБУ буде зменшувати свою облікову ставку. Вони мають довести її до рівня 9% на кінець 2020 року. Це означає, що вартість кредитів буде значно зменшуватися. Я очікував би на кінець 2020 року вартість кредитів на рівні 12-13%. Зараз – 15,5%. Це нонсенс!

Тобто коштів буде ставати більше. Це стимулюватиме споживання, додаткове економічне зростання. Можемо очікувати, що промислове виробництво може стабілізуватися. Прем’єр ставить можливість надходження 5 мільярдів доларів інвестицій наступного року. Одна із можливостей їх вкладання – це українська промисловість.

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Ми маємо всі можливості на кінець наступного року знаходитися у більш комфортній зоні, а це 26-27 гривень за долар. А довгостроковий прогноз по євро на кінець наступного року, якщо подивитися ф’ючерси по контрактах євро-долар, то вони складають 1,05. Якщо гривня знаходитиметься в межах 26-27 гривень за долар, додавайте туди ще 5%, тобто 1,30-1,40, і отримаєте курс гривні по відношенню до євро.

– Пане Пендзин, початок зміцнення гривні збігся, фактично, як Зеленський отримав булаву. Ви вбачаєте тут закономірність? Політика ж впливає на економіку.

Ситуація, яка зараз є, на 99% спровокована аукціонами по продажу державних облігацій внутрішньої позики

Олег Пендзин: Два основні фігуранти, які долучилися до великого зміцнення гривні, прийшли на свої посади задовго до приходу Зеленського. Я маю на увазі Смолія і Маркарову.

Ситуація, яка зараз є, на 99% спровокована аукціонами по продажу державних облігацій внутрішньої позики. Заборгованість на початок цього року України перед іноземцями по ОВДП становила 8,5 мільярдів гривень, то на сьогодні вже порядку 110 мільярдів. Зростає заборгованість катастрофічно! На сьогодні тільки лінивий не прийде під 12%, 13%, 14% річних, а з врахуванням зміцнення гривні – до 20% річних прибутковість. При тому, що Мінфін Німеччини сьогодні випустило державні облігації під мінус 0,2% річних!