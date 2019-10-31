На міжбанку переважають продавці валюти, гривня посилюється

Торги в парі гривня-долар на українському міжбанківському валютному ринку 31 жовтня розпочалися з активного продажу іноземної валюти, що на тлі низького попиту призводить до просідання котирувань. «Основна частина угод не перевищує поріг 500 тисяч доларів», – відзначає сайт «Мінфін».

«У гривні знову є шанс зміцнити свої позиції щодо долара, а основними драйверами поведінки учасників торгів будуть завершення місяця у клієнтів та банків та поведінка готівкового ринку і стан ліквідності в системі», – відзначили експерти сайту «Мінфін».

За даними сайту Finance.ua, станом на 12:00 котирування склали 24 гривні 81 – 84 копійки за долар, це нижче рівня відкриття торгів на 13 копійок.

Національний банк України опівдні оприлюднив довідкове значення курсу 24 гривні 83 копійки за долар, це на 17 копійок менше за офіційний курс на 31 жовтня.