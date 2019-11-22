На валютному ринку панує стабільність – НБУ

Національний банк України встановив опівдні 22 листопада довідкове значення курсу 24 гривні 18 копійок за долар, це на одну копійку менше за офіційний курс на сьогодні.

На міжбанківському валютному ринку сценарій останніх кількох сесій теж залишається незмінним: у перші дві-три години торгів учасники ринку піднімають котирування, згодом виходять продавці валюти, і гривня знову посилюється. Як інформує сайт Finance.ua, станом на 12:20 котирування становили 24 гривні 15–17,5 копійки за долар.

«За інформацією учасників торгів по долару, НБУ відкупив свої чергові 30 мільйонів доларів та пішов з ринку. Відбуваються операції по лотах до 1 мільйона доларів за невеликої переваги пропозиції над попитом», – вказують фахівці сайту «Мінфін».

Свого багаторічного максимуму щодо долара гривня досягла 30 вересня 2019 року, коли офіційний курс становив 24 гривні 8 копійок за долар. Цього тижня котирування перебувають дещо вище цієї позначки.