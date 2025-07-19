Після доповіді Сибіги Зеленський анонсував нараду з послами щодо подальших відносин із США

Після доповіді міністра закордонних справ України Андрія Сибіги президент України Володимир Зеленський анонсував нараду з послами, зокрема, щодо подальших відносин із США.



«Міністр доповів про домовленості зі Сполученими Штатами, які зараз у роботі. Хороша динаміка, розраховуємо на результати й зміцнення нашої співпраці з Америкою. Готуємо на цей понеділок у форматі наради з послами визначення пріоритетів, зокрема, щодо подальших відносин із США», – написав він у телеграмі.



Після схвалення ЄС 18-го пакету санкцій Зеленський повідомив про роботу із країнами Європи поза Євросоюзом, щоб вони приєдналися до відповідних санкційних режимів.

«Також міністр доповів про ситуацію в прикордонні між Росією та Грузією щодо громадян України, яких фактично «викидають» із російської території без документів та попередження як України, так і грузинської сторони. Зокрема, це українці, яких росіяни випускають із тюрем і таборів на контрольованій Росією території. Українські дипломати займаються організацією транзиту цих громадян нашої держави в Україну», – додав президент.

17 липня Зеленський заявив, що поки триває погодження кандидатури Ольги Стефанішиної на посаду посла України в США, вона працюватиме в статусі спеціальної уповноваженої президента з питань розвитку співробітництва зі США.



