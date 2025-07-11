Звільненого після ув’язнення в РФ євромайданівця по поверненню в Україну доправили в ТЦК – правозахисники

Засуджений в окупованому Росією Криму активіст Євромайдану Андрій Коломієць, який після 10 років ув’язнення повернувся до України, по поверненню одразу був доправлений у ТЦК, повідомили в Кримській правозахисній групі.

«У медіа вже є інформація, що політичний в’язень Андрій Коломієць повернувся в Україну. Він дійсно перетнув наш кордон, але після цього його одразу доставили до ТЦК. Андрій має рішення Комісії й документи про те, що був позбавлений особистої свободи внаслідок агресії проти України. Таким чином, Андрій відноситься до категорії осіб, які мають право на відстрочку відповідно до ст. 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», – заявила голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

Вона висловила сподівання, що ситуація вирішиться, і Андрій Коломієць «зможе побачити своїх батьків після 10,5 років незаконного ув’язнення».

Видання «Ґрати» пізніше повідомило, що станом на 19:25: Андрія Коломійця відпустили з ТЦК після перевірки документів, і зараз він прямує додому. Про це виданню розповіла юристка організації «Захист в’язнів України» Анна Скрипка і підтвердили у «Кримській правозахисній групі».

Про те, що Коломієць повернувся до України після російського ув’язнення «за політизованими, неправдивими звинуваченнями», раніше сьогодні повідомили в МЗС.

У червні 2016 року українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця засудили в окупованому Криму до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Його затримали в російській Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою в зберіганні наркотиків, привезли до Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських співробітників спецпідрозділу «Беркут». За словами адвоката Коломійця, з доказів обвинувачення було тільки дві чорно-білі фотографії нібито обгорілої форми силовиків.

У квітні 2017 року Андрій Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Російська правозахисна організація «Меморіал» визнала Коломійця політв’язнем.

15 січня 2025 року Коломієць вийшов із колонії у російському Краснодарі. Одразу після цього його затримали й етапували до Центру тимчасового утримання іноземних громадян відділу МВС Росії.

За даними МЗС, 7 липня Росія депортувала Коломійця, його доправили на кордон із Грузією, де утримували кілька днів.