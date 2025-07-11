Засуджений в окупованому Криму активіст Євромайдану Коломієць повернувся до України – МЗС

Засуджений в окупованому Росією Криму активіст Євромайдану Андрій Коломієць повернувся до України після 10 років ув’язнення, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

За його словами, Коломієць повернувся до України транзитом через Грузію і Молдову.

«Днями, 7 липня, Росія депортувала до грузинського пункту пропуску Даріалі громадянина України Андрія Коломійця. Він – політв’язень, резлюція Європарламенту визнала його політв’язнем ще 2018 року. Український громадянин, який брав участь в акціях Євромайдану, був затриманий 15 травня 2015 року в Криму за політизованими, неправдивими звинуваченнями. Він був засуджений до 10 років ув’язнення і по закінченню строку Росія депортувала його до російсько-грузинського кордону», – повідомив Тихий.

За час ув’язнення в Коломійця закінчився термін дії документів, тому посольство України в Грузії оперативно оформило їх, зазначив речник.

«Потім посольства України в Грузії і Молдові організували перехід Коломійця в Грузію, подальшу подорож до Молдови. І зараз можу підтвердити, що він повернувся в Україну», – сказав Тихий.

8 липня повідомлялося, що активіста Євромайдану Андрія Коломієця утримують на пункті контролю Верхній Ларс на російсько-грузинському кордоні, у Північній Осетії.

Сам Андрій Коломієць розповідав «Суспільному», що перебуває на грузинському кордоні з 6 липня, і поскаржився на умови, в яких його утримують у буферній зоні.

«Ми у підвалі, це як підвал на вокзалі, нічого немає, на підлозі плитка. Стіни як у льоху, десь у селі, душно, немає вентиляції, виходити не можна, на свіже повітря вийти не можна», – розповів він.

15 січня 2025 року Коломієць вийшов із колонії у російському Краснодарі. Одразу після цього його затримали й етапували до Центру тимчасового утримання іноземних громадян відділу МВС Росії в Гулькевичському районі. Наступного дня російський суд ухвалив помістити Коломійця до Центру тимчасового утримання іноземних громадян до 14 квітня.

У червні 2016 року українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця засудили в окупованому Криму до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Його затримали в російській Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою в зберіганні наркотиків, привезли до Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських співробітників спецпідрозділу «Беркут». За словами адвоката Коломійця, з доказів обвинувачення було тільки дві чорно-білі фотографії нібито обгорілої форми силовиків.

У квітні 2017 року Андрій Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Російська правозахисна організація «Меморіал» визнала Коломійця політв’язнем.