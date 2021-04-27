Засудженому в Криму майданівцю посилили умови утримання в російській колонії – рідні

Засудженого в окупованому Криму учасника Євромайдану Андрія Коломійця, якого більше ніж місяць тримали в штрафному ізоляторі колонії в Росії, відправили на рік у СУС – спеціальне приміщення, відділ виправного органу (в’язниця в колонії) з суворими умовами утримання. Про це повідомила Кримська правозахисна група з посиланням на його дружину Галину Коломієць.

За чотири роки перебування в колонії № 14 Краснодарського краю Росії Коломієць 13 разів перебував у штрафному ізоляторі, кажуть правозахисники.

«Як правило, українця поміщають у ШІЗО з надуманих причин. Наприклад, в 2018 році Андрія покарали за те, що в холодному і сирому цеху він був одягнений не по формі – замість роби одягнув власний теплий одяг. Так роблять багато ув’язнених, але до українця в російській колонії «особливе ставлення». Також Коломійця карали за те, що він, перебуваючи в штрафному ізоляторі, приліг на підлогу, тому що у нього сильно боліла спина, але в камері ШІЗО немає можливості нормально сісти або прилягти, так як ліжка вдень пристебнуті до стіни, а стільців зі спинками немає», – пише Кримська правозахисна група.

У 2019 році консул України в російському Ростові-на-Дону Тарас Малишевський розповів проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії, що Коломійця утримують в колонії російського Краснодара, де «найбільш жорсткі умови утримання» в порівнянні з іншими колоніями, де перебувають українські громадяни.

У червні 2016 року українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця засудили в анексованому Криму до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Його затримали в російській Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою в зберіганні наркотиків, привезли до Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських співробітників спецпідрозділу «Беркут». За словами адвоката Коломійця, з доказів обвинувачення є тільки дві чорно-білі фотографії нібито обгорілої форми силовиків.

У квітні 2017 року Андрій Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Російська правозахисна організація «Меморіал» вважає Коломійця політв’язнем і вимагає його негайного звільнення.