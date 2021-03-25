Засудженому у Криму євромайданівцю Коломійцю продовжили термін перебування у ШІЗО в російській в’язниці

Засудженому в окупованому Росією Криму учаснику Євромайдану Андрію Коломійцю російські тюремники продовжили термін перебування в штрафному ізоляторі. Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на його дружину Галину Заліханову (Коломієць).

«Андрій, перебуваючи у камері ШІЗО, через болі в спині і втому сперся на стіну камери і задрімав. У цей момент в камеру зайшли співробітники колонії, сфотографували і склали на нього протокол», – жінка.

Їй розповіла про це дружина іншого ув’язненого, який перебуває у цій колонії.

На який саме термін українцеві продовжили перебування в штрафному ізоляторі, стане відомо після закінчення десятиденного строку покарання, яке Коломієць отримав тиждень тому.

Правозахисники зазначали, що в результаті перенесених тортур і частого перебування в ШІЗО, стан здоров’я українця погіршився: його часто мучать сильні головні болі, високий тиск, болі в шлунку, псоріаз, кришаться і випадають зуби.

Раніше консул України у російському Ростові-на-Дону Тарас Малишевський розповів проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що Коломійця утримують у колонії російського Краснодара, де «найжорсткіші умови утримання» в порівнянні з іншими колоніями, де перебувають українські громадяни.

У червні 2016 року українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця засудили в анексованому Криму до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Його затримали в російській Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою в зберіганні наркотиків, привезли до Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських співробітників спецпідрозділу «Беркут». За словами адвоката Коломійця, з доказів обвинувачення є тільки дві чорно-білі фотографії нібито обгорілої форми силовиків.

У квітні 2017 року Андрій Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Російська правозахисна організація «Меморіал» вважає політв’язнем Коломійця і вимагає його негайного звільнення.