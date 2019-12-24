У засудженого в Криму майданівця в російському ув’язненні погіршується здоров’я – дружина

У українського політв’язня, учасника Євромайдану Андрія Коломійця, який перебуває у російській колонії, погіршився стан здоров’я. Це стало відомо після його побачення з дружиною Галиною Коломієць, повідомляє «Кримська правозахисна група».

Вона розповіла, що 20 грудня у них було коротке побачення. Подружжя спілкувалися через скло по телефону.

Коломієць повідомила, що її чоловік сильно схуд, у нього полопалися судини в очах. Оскільки чоловіка знову мучать головні болі, дружина вважає, що у нього підвищений тиск.

«Після нового року хочу сама сходити до лікаря в медсанчастині і витребувати аналізи і його діагноз, подивимося що він мені відповість», – розповіла Коломієць.

За її інформацією, з 12 по 14 січня 2020 року в них заплановано тривале побачення в колонії.

Українця затримали на території російського регіону Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою у зберіганні наркотиків. Після затримання Коломійця привезли до анексованого Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських «беркутівців».

Російська правозахисна організація «Меморіал» вважає Андрія Коломійця політв’язнем і вимагає його негайного звільнення.

У квітні 2017 року Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини.